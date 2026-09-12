El cambio que trama De la Barrera en la UD Las Palmas: apostar por el Iñaki-Enzo y sentar a Kirian

Se viene la tercera pareja para la medular de la UD en la quinta jornada. Un casting agitado para dar con el GPS perfecto. El capitán Kirian Rodríguez entra en la política de rotaciones del estratega coruñés De la Barrera y esta tarde, de cara al pulso del JP Financial Estadio, la opción Iñaki-Enzo gana enteros. En el cierre del último duelo liguero, el canterano y el galo llevaron la batuta del juego pío pío -últimos treinta minutos-.

El ‘20’ fue retirado a la hora de partido contra el Leganés y contabiliza cuatro titularidades y un total de 319 minutos en este comienzo del campeonato. Luego figura Enzo Loiodice, con dos presencias de inicio y un total de 204 minutos de los 360 disputados. Iñaki (126’) y Sergio Ruiz, que está de baja por un esguince de rodilla (74’), conforman la nómina de variantes -Cedeño está fuera de combate-.

Es el universo post-Amatucci y De la Barrera estira las probaturas. Trata de entonar el ¡eureka! en el Carranza para solucionar el problema en la dirección del juego -ante el club pepinero el pico de posesión fue para los visitantes con un 50,2%-.

Iñaki se destapó como gran protagonista y volvió a jugar un partido entero un año y medio después en esa posición de organizador de la contienda. Y sale reforzado por su espíritu físico. Kilómetros, amplitud de campo y una personalidad a prueba de bomba. Emulando al mejor Roque Mesa.

Partido 199 de amarillo

Del Enzo-Iñaki al Kirian Ruiz. La UD muta en busca del equilibrio idóneo. El riesgo de una pérdida de balón se combate con la velocidad y la precisión. Es el retrato de un club camaleónico, que solo repitió dupla en la medular de la segunda a la tercera con Kirian-Enzo.

Con esa pareja, victoria en el Murube y manita ante el Girona en Montilivi. Luego están los ‘sin minutos’ como el atacante esloveno Mateo Acimovic que se pueden convertir en arrebatos de lógica.

La última ocasión que Kirian fue suplente aconteció en abril, en la jornada 33, de la pasada Liga contra el Granada en Siete Palmas. Ante la formación gaditana de Celades, el centrocampista de Candelaria sumará 199 duelos oficiales.

Será luego contra el Valladolid cuando llegue a los dos centenares para coronarse como el mimbre de más recorrido del plantel actual. Luego aparecen Álex Suárez (190), Enzo Loiodice (174), Marvin Park (111) o Jesé Rodríguez (111).

Gol de Villote con el Nàstic

El lateral zurdo de la UD Víctor Villote marcó ayer para el Nàstic en la goleada (4-2) al Algeciras en la tercera jornada. Cedido a final del mercado, la opción Villote sonó para quedarse y elevar la competencia en la citada demarcación en las filas amarillas.

Con la marcha de Cristian Gutiérrez al Cádiz, el plantel pío pío carece de un lateral puro -las soluciones actuales pasan por Enrique Clemente, que hizo cinco tantos en el pasado curso, Bonfanti o el canterano Valentín Pezzolesi a pierna cambiada-.

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En el club amarillo se prioriza en el trabajo formativo y no hay indiscutibles en el plantel profesional de De la Barrera. El coruñés sienta hoy a Jefté y lanza otro mensaje. Ya lo hizo con Enzo o Enrique Clemente. Churripi y Jesé no han pasado por la medicina del banquillo. Líderes en la sombra y piezas de liturgia. Algo pasa en la sala de máquinas. Prueba y acertarás. Ahora le toca a Kirian, que sufrió en sus últimos 60 minutos. Retoques para tomar el Carranza.