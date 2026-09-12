La canariedad manda en la UD Las Palmas: seis cambios en Cádiz con ADN de la casa

Cuestión de fe y canariedad. La UD logró un triunfo importante ante el Cádiz con un sobrio 0-1 que sirvió para olvidar el agridulce sabor de boca que dejaron los dos últimos choques del cuadro amarillo. La derrota ante el Girona (5-2) y el empate ante el Leganés en Siete Palmas (0-0) trajeron consigo una serie de dudas que quedaron sepultadas con la victoria frente a los gaditanos. Ese pasito adelante del proyecto vino, además, de la mano de una idiosincrasia que continúa repitiéndose con el paso de las jornadas: los canteranos y la gente de la casa son pilares.

La realidad es que ayer, en el JP Financial Estadio, anteriormente conocido como Estadio Ramón de Carranza, los isleños saltaron al césped con una alineación con menos canarios y platanitos de lo habitual en estas primeras fechas: solo cuatro –Pezzolesi, Herzog, Iñaki y Jesé– por los siete del día frente a los pepineros y los seis del duelo en Montilivi. Aun así, De la Barrera volvió a tirar de la fuerza de la localía con sus cambios para terminar de cerrar tres puntos de valor lejos de Gran Canaria: sus seis permutas llevaron la firma del Anexo y de la base insular.

Tres minutos para dos fichajes

Por el verde del feudo cadista desfilaron Rafa Cruz, la última gran perla de la casa, Jefté, Sandro, Kirian Rodríguez e Iván Medina, que debutó de forma oficial esta campaña con el primer equipo, para poner la nota de la cantera al duelo. Sin duda, resultó toda una declaración de intenciones de un preparador, el gallego, al que por el momento no le ha temblado el pulso para poner a los canteranos y a los futbolistas con acento de la tierra. En total, nueve jugadores del archipiélago o de las categorías de formación se vistieron de corto ayer para medirse al Cádiz.

Esa cuestión se refleja, por ejemplo, en los minutos que han disputado en lo que va de campaña dos fichajes que aterrizaron en la Isla este verano como Acimovic y Andrés Rodríguez. Mientras el atacante esloveno todavía no se ha estrenado, el lorquino solo suma tres minutos en su haber. Ambos podían haber tenido algo más de protagonismo, pero la realidad es que De la Barrera ha preferido la canariedad de su plantel.

Redoblar el pulso

Más allá de esta anecdótica cifra de canteranos y canarios, el número de bajas que tiene ahora mismo la UD provoca que esta apuesta sea un poco más sencilla. Hay ciertos futbolistas que están llamados a ser importantes este curso, que se encuentran lesionados y que, una vez estén recuperados, deberían ir entrando en rotación. De hecho, solo uno de ellos es de la base: Ale García. Habrá que ver si, cuando piezas como Recoba, Opoku, Viti o Sergio Ruiz estén de vuelta, De la Barrera mantiene el pulso por la gente de la casa u opta por darle una vuelta a sus ideas. No obstante, por ahora su filosofía es firme y en Cádiz quedó demostrada con creces.