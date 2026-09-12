Cádiz-UD / Al asalto del Carranza
Confirmado: 'Kirianazo' en la UD Las Palmas, el '20' vuela al banco y turno para Enzo
De la Barrera sienta al capitán y pone en liza a la tercera dupla de mediocentros: Iñaki-Loiodice. Jesé le arrebata el rol de pistolero a Jefté. Iván Jaime, titular por fin, por la izquierda
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En esta UD no hay indiscutibles. El único indiscutible es el escudo y la mano de acero de De la Barrera. Kirian Rodríguez vuela al banco, tal como adelantó anoche este medio, y luz verde para la dupla Iñaki-Enzo.
Es la tercera pareja en cinco jornadas para De la Barrera, que sigue a la búsqueda de la perfección. En el frente ofensivo, Jesé Rodríguez, Iván Jaime y Taisei 'Agosto' Miyashiro. En la retaguardia de las mil urgencias, Pezzolesi, el hijo del Carranza, con Herzog y Giovanni Bonfanti. Por la izquierda, Enrique Clemente.
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