UD LAS PALMAS
Iñaki se disfraza de jerarca y Bonfanti saca su versión más imperial: el 1x1 de la UD Las Palmas ante el Cádiz
Los amarillos sacan adelante un partido muy importante con buenas actuaciones individuales del pacense y del italiano. Un Iván Jaime de gran nivel, también brilla
La UD Las Palmas salió del JP Financial Estadio, anteriormente conocido como el Ramón de Carranza, de su duelo ante el Cádiz con una victoria de las que valen el doble. Primero por ser fuera de casa y segundo porque los amarillos, hoy de blanco, ya venían de dos semanas seguidas sin celebrar con gusto. El cuadro de Rubén de la Barrera se aprovechó de un endeble Cádiz y acabó sacando tres puntos vitales en los que brillaron Iñaki, Bonfanti y un Iván Jaime que va a más con el paso de las semanas tras ser uno de los últimos en llegar a la Isla.
Pese a varios errores que pudieron salir caros, como uno de Churripi y otro de Herzog, el cuadro grancanario termina la semana con una alegría que debe servir para seguir creciendo, ya que este equipo está aún lejos de su versión top.
El mejor:
Iñaki González (8) | Jerarca
Partido maduro, serio y del que se pueden sacar muchas cosas positivas. Iñaki parece que va creciendo y en Cádiz demostró que, ahora mismo, no puede ser suplente en esta UD. No solo le dio ritmo a la salida de balón con mucho criterio, sino que aportó bastante en labores defensivas, corrigiendo a sus compañeros y ganando sus duelos. Completó una tarde redonda como jerarca de la medular.
Titulares:
Churripi (5) | Reincidente
Volvió a fallar de forma grosera, aunque se rehízo rápido con una gran parada. De resto, no tuvo trabajo ante un Cádiz flojo.
Valentín Pezzolesi (6) | Estable
No sufrió atrás y cometió pocos errores en una de sus tardes con más equilibrio. Puede que le falte aportar algo más en ataque.
Juanma Herzog (5) | Aseado
Partido aseado el suyo. Eso sí, en la segunda mitad cometió uno de esos errores flagrantes que te pueden costar caro, aunque esta vez salió indemne.
Giovanni Bonfanti (8) | Imperial
Imperial en casi todo lo que hizo sobre el verde, siempre atento y rápido. Hasta marcó un gol que no subió al marcador.
Enrique Clemente (7) | Matador
Clemenbauer is back. Anotó un tanto en el que demostró tener alma de nueve. Apenas se vio superado atrás, salvo en contadas ocasiones.
Enzo Loiodice (6) | Esforzado
Puso esfuerzo y trabajo pese a estar un pelín errático. No dejó de correr durante todo el encuentro y se desfondó por el equipo.
Taisei Miyashiro (5) | Insistente
Por insistencia y constancia no va a ser, aunque al japonés le está faltando acierto. Su ayuda a Pezzolesi fue un plus.
Manu Fuster (5) | Irregular
Partido de luces y sombras para el valenciano. Dominó la zona de tres cuartos y, a la vez, perdió demasiados balones: 21.
Iván Jaime (7) | Desestabilizador
Con balón fue un cuchillo para la defensa, aunque quizá estuvo algo chupón por momentos. No se negó a hacer esfuerzos atrás.
Jesé Rodrígiez (5) | Intermitente
Tuvo dos ocasiones muy claras en un día en el que pisó poco el área. Se asoció bien y trabajó, pero se le debe exigir algo más.
Suplentes:
Rafa Cruz (5) | Eléctrico
Lo intentó y buscó el desborde cuando pudo. También ayudó a Clemente en tareas defensivas.
Sandro Ramírez (5) | Trabajador
Salió al terreno de juego y se puso al servicio del equipo. Aportó tanto en ataque como en defensa.
Jefté Betancor (5) | Desubicado
Solo pudo tocar tres veces la pelota. Entró con el marcador a favor y ya no se le buscó. Si no le llegan balones, será difícil verle marcar.
Kirian Rodríguez (SC) | Sobrio
Fue suplente tras su mal partido ante el Leganés y saltó al terreno de juego para dar equilibrio al equipo en los minutos finales.
Iván Medina (SC) | Debutante
Debutó por fin esta temporada para reforzar la medular en el tramo final.
El entrenador:
Rubén de la Barrera | Preciso
El Cádiz le ayudó un poco, pero consiguió darle estabilidad a su equipo después de varios encuentros en los que había perdido el control. Tras el descanso, supo apretar las tuercas para dar con la tecla y le salió bien con el tanto de Clemente. Luego, llevó a cabo los cambios precisos para no perder el norte. Eso sí, todavía debe seguir trabajando para que el juego mejore y haya más fluidez.
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