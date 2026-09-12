La previa: Jesé es la luz de la UD Las Palmas para huir de la fatalidad

La UD Cantera vuelve a la zona cero de la explosión de la quinta del Carranza con más bajas que puntos (ocho ausencias por siete unidades de oro). En este giro hacia las raíces y al ADN del escudo, De la Barrera huye de las excusas.

Solo le queda rezar y patentar la partitura perfecta para huir del infortunio. La UD reta al Cádiz de Celades y bendice a Jesé Rodríguez (15.15 horas, LaLiga TV), el ejecutor de la luz. El sacrificado es Jefté Betancor, que será suplente por primera ocasión en este curso de su consagración.

En la relación de la enfermería infinita figuran Álex Suárez, Marvin Park, Viti Rozada, el enigma Opoku, Edward Cedeño, Ale García, Jere Recobita y Sergio Ruiz. Ante este panorama, Aidan y Rachid acuden al rescate del vivero de Juan Manuel Rodríguez. Dos platanitos a los que cabe sumar el tercer portero Valverde Dios. Lista de 23 y doce príncipes del Anexo. Pero por encima de la liturgia formativa y de la reivindicación autóctona, De la Barrera busca a De la Barrera.

Con Herzog y Bonfanti como centrales de extrema urgencia, en la medular hay un agujero negro. Lo ha intentado con Kirian-Sergio Ruiz, Kirian-Enzo y Kirian-Iñaki. El rendimiento del pivote extremeño fue arrollador ante el Leganés. Sin embargo, el capitán encadena dos actuaciones grises. Superado por la velocidad de la exigencia del control del tráfico, en la demarcación del timón algo falla.

Iván Jaime para generar espacios

La esperanza radica en los versos libres del frente ofensivo del coruñés. De la supervivencia de Jesé, capaz de fabricarse la gloria con una navaja suiza como Tom Hanks en su isla del Archipiélago Fiyi, a la potencia de Miyashiro. El japonés, dos goles y dos asistencias, ha sido nombrado como el Mejor de Agosto. Fuster e Iván Jaime, el único que desborda y aporta descaro, se perfilan como soluciones para batir a Ezkieta. El Cádiz es un flan: cuatro partido sin ganar y el canto de las sirenas de las catástrofe con la Primera RFEF de amenaza real.

Con el repertorio barrerista bien definido -con el «tenemos más puntos que juego» y «las excusas aquí no tiene cabida»-, de nada vale llorar a los caídos. Encontrar la manera de responder sin ser masacrados. Alba, Ceuta, Girona y Lega han puesto en serios apuros a Churripi con el bombardeo en cuatro fases. Saltan todas las alarmas. En el jardín de Mágico Díaz, hay que entonar el ‘tócala otra vez Pezzolesi’.De la Barrera debe ajustar los parámetros defensivos para que crecer desde el rigor. Y ser letal en el área contraria desde la amplitud del campo. Jefté, Sandro y Romero son revulsivos y munición para el segundo acto.

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La gripe cadista es un engaño. Izeta, Borja Vázquez y un ex como Cristian tienen veneno. Cádiz, Burgos, Eibar y Valladolid conforman un tramo interesante del calendario tras los dos miuras de Girona y Lega. Convertir los pitos en esperanza. Con la cantera al fin del mundo y un De la Barrera sin pretextos. Saca su varita mágica para hacer de la UD un sello fiable.