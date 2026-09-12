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La UD Las Palmas es inmortal y cumple con la firma de 'Maradona Clemente'

El cuadro de De la Barrera toma el Carranza desde el pragmatismo y con una brillante actuación de Iván Jaime e Iñaki (0-1). Churripi vuelve a elevar el suspense y no se notan las ocho bajas

El Cádiz - UD Las Palmas, en imágenes

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El Cádiz - UD Las Palmas, en imágenes / LOF

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Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Legionarios del pragmatismo. De la Barrera patenta la fórmula del éxito. Segundos con tanto de Clemente en el Carranza (0-1) y nueva lección de Iñaki en la medular. Sufrir y padecer para ganar en la segunda contienda con el 'portería a cero'. El palo de Iván Jaime y la cabalgada de Jesé al más puro estilo Bernabéu fueron el aperitivo de una jornada áspera.

El tanto anulado a Bonfanti y el giro de Fuster, que se fue a las manos de Ezkieta, fueron las pírricas credenciales del primer tiempo. El caudal ofensivo de la UD fue insuficiente para un escudo que parecía abaifado. Hasta que llegó Maradona Clemente para clonar sus travesuras diabólicas del Nuevo Arcángel para marcharse a lo loco al jardín cadista. Le entregó el balón a Miyashiro y el rechace del golpeo del japonés lo mandó a la red el zaguero aragonés, que en la pasada edición liguera logró cinco tantos (67').

Desliz capital de Churripi, en otra entrega de alto riesgo, y el disparo de Álvaro García Pascual lo desbarata el meta amarillo que siempre es protagonista. Iván Jaime, el mejor de la UD, acarició el segundo y Jesé elevó sus prestaciones al límite de sus condiciones físicas. Miyashiro resulta más determinante al borde del área y comenzó a diseñar jugadas imposibles con Fuster y Jesé. Con el 0-1, se rompió el encuentro y el Cádiz agitó la coctelera de los cambios.

El pulso voló del talante anodino y abaifado del primer tiempo a la locura. Con tanto anulado a Bonfanti por mano de Miyashiro, tiro de Jesé peligroso y otro de Fuster. Gol anulado por fuera de juego de García Pascual y 45 minutos que dejaron más dudas que bendiciones. Pero con el 'Clementazo', la sinfonía de De la Barrera fue más descarada y entró Rafa Cruz por Iván Jaime. Lección de Iñaki en la medular y un Enzo que quedó empequeñecido por el ida y vuelta.

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Carrusel de cambios y debut de Iván Medina, que salió en la recta final con Kirian. El Cádiz se agarró a la conducta suicida de Churripi y los saques de esquina. No había más. Sandro, Jefté y Cruz aguardaban su ocasión para la sentencia y costó sangre, sudor y lágrimas la victoria en el Mirandilla. Con cinco de añadido, se cumple al más puro estilo italiano. De la Barrera no es De la Barrera pero ya conoce el camino de la gloria. Desde el portería a cero, la UD da un paso en busca de la confianza extrema ante un rival herido como el Cádiz con urticaria a las victorias. No fue una oda 'setienista' y sí, hay más puntos que juego. Pero benditos diez puntos para un escudo desconfigurado por las ocho ausencias.

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