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No diga gol, diga Clemente en la UD Las Palmas: seis dianas para batir a McBurnie, Munir, Remy, Pekhart, Sadiku, Loren...

El zaguero maño, que vive una explosión realizadora desde el 25 de agosto de 2025, pulveriza los datos de 25 estiletes amarillos en las últimas dos décadas. En Cádiz, fue el héroe del último triunfo 'barrerista' y en el pasado curso fue crucial en la suma de trece puntos

Enrique Clemente festeja su tanto en Cádiz.

Enrique Clemente festeja su tanto en Cádiz. / LOF

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Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Seis goles y el victimario de una lista de 25 estiletes de la UD Las Palmas. Enrique Clemente Maza (Zaragoza, 27 años) anotó en el JP Financial Estadio su sexto tanto para certificar el triunfo ante el Cádiz CF (0-1). El central, reconvertido a lateral zurdo, contabiliza 61 partidos de amarillo (57 de Liga) desde su debut el 12 de octubre de 2022 con García Pimienta. Pero desde el pasado 25 de agosto de 2025 en el Nuevo Arcángel de Córdoba, disfruta de su explosión realizadora con aque tanto maradoniano. En las dos últimas campañas, van 41 partidos en Segunda y seis toneladas de motivos para vestirse de artillero diabólico.

Con esa cifra de seis tantos supera al escocés Oli McBurnie, que logró cinco en la 24-25 en Primera. Hace lo propio con otros pistoleros como el checo Pekhart (5 en 33 partidos), el galo Rémy (5) o el serbio Lukovic (5), que abandonó el pasado enero la disciplina del club amarillo tras el caso del ferry a Ceuta. El ariete murciano Alfredo Ortuño se quedó en cuatro así como Munir (4), Oulare (4) o Rafa Mújica (4). Armando Sadiku (4), que activó la reacción de la UD con Pimienta hacia el playoff del 'veo mucha fiesta' con un tanto en Valladolid, contabilizó 24 presencias en la 21-22.

Nueves batidos por Maradona Clemente

McBurnie: 5

Pekhart: 5

Remy: 5

Ortuño: 4

Lukovic: 4

Oulare: 4

Munir: 4

Rafa Mújica: 4

Sadiku: 4

Casanova: 3

Fukuda: 3

Peñaranda: 2

Arístides Flecha Rojas: 2

Januzaj: 2

Florin Andone: 2

Loren: 1

Máyor: 1

Emenike: 0

Iemmello: 0

Sory Kaba: 0

Iker Bravo: 0

Jaime Mata: 0

Pando: 0

Edixon Perea: 0

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