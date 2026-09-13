El protagonista
No diga gol, diga Clemente en la UD Las Palmas: seis dianas para batir a McBurnie, Munir, Remy, Pekhart, Sadiku, Loren...
El zaguero maño, que vive una explosión realizadora desde el 25 de agosto de 2025, pulveriza los datos de 25 estiletes amarillos en las últimas dos décadas. En Cádiz, fue el héroe del último triunfo 'barrerista' y en el pasado curso fue crucial en la suma de trece puntos
Seis goles y el victimario de una lista de 25 estiletes de la UD Las Palmas. Enrique Clemente Maza (Zaragoza, 27 años) anotó en el JP Financial Estadio su sexto tanto para certificar el triunfo ante el Cádiz CF (0-1). El central, reconvertido a lateral zurdo, contabiliza 61 partidos de amarillo (57 de Liga) desde su debut el 12 de octubre de 2022 con García Pimienta. Pero desde el pasado 25 de agosto de 2025 en el Nuevo Arcángel de Córdoba, disfruta de su explosión realizadora con aque tanto maradoniano. En las dos últimas campañas, van 41 partidos en Segunda y seis toneladas de motivos para vestirse de artillero diabólico.
Con esa cifra de seis tantos supera al escocés Oli McBurnie, que logró cinco en la 24-25 en Primera. Hace lo propio con otros pistoleros como el checo Pekhart (5 en 33 partidos), el galo Rémy (5) o el serbio Lukovic (5), que abandonó el pasado enero la disciplina del club amarillo tras el caso del ferry a Ceuta. El ariete murciano Alfredo Ortuño se quedó en cuatro así como Munir (4), Oulare (4) o Rafa Mújica (4). Armando Sadiku (4), que activó la reacción de la UD con Pimienta hacia el playoff del 'veo mucha fiesta' con un tanto en Valladolid, contabilizó 24 presencias en la 21-22.
Nueves batidos por Maradona Clemente
McBurnie: 5
Pekhart: 5
Remy: 5
Ortuño: 4
Lukovic: 4
Oulare: 4
Munir: 4
Rafa Mújica: 4
Sadiku: 4
Casanova: 3
Fukuda: 3
Peñaranda: 2
Arístides Flecha Rojas: 2
Januzaj: 2
Florin Andone: 2
Loren: 1
Máyor: 1
Emenike: 0
Iemmello: 0
Sory Kaba: 0
Iker Bravo: 0
Jaime Mata: 0
Pando: 0
Edixon Perea: 0
Losada: 0
Suscríbete para seguir leyendo
- Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
- Quejas por el control multitudinario de la Guardia Civil al borde de un barranco en el acceso a Teror
- La policía vigila los puertos de Agadir, Tan - Tan y El Aaiún como puntos de salida de pateras
- La ONU alerta por un potente El Niño: qué es el fenómeno climático que preocupa al mundo y mira a Canarias
- La ONCE reparte 11.000 euros en dos premios de Rascas en Las Palmas de Gran Canaria
- Muere José Almeida Rodríguez, pocero del norte de Gran Canaria y padre del dueño del Restaurante Asador La Marisma
- Fin a toda una vida laboral: Marisa Rivas se jubila tras 42 años y cierra su tienda de moda de Las Palmas de Gran Canaria
- Cruza dos carriles y acaba contra una parada de guaguas en Canarias