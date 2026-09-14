Otro contratiempo en la UD Las Palmas de los mil contratiempos: Viti se opera del menisco y vuelve en noviembre

Un nuevo revés en la UD de las mil lamentaciones. El lateral derecho Viti Rozada, inédito en este curso por un esguince de rodilla, que se le diagnosticó el 17 de mayo, debe pasar por el quirófano. El zaguero ovetense será intervenido del menisco por una complicación y su vuelta se fija para el próximo noviembre. La operación aplaza uno de los regresos más esperados de la amplia nómina de bajas, que alcanza la cifra de ocho jugadores -el resto son Álex Suárez, Marvin Park, Recoba, Cedeño, Sergio Ruiz, Ale García y el fichaje Opoku-.

Viti Rozada, en un pulso con la UD, en la pasada temporada. / LA PROVINCIA / DLP

El primer percance de Viti llegó en el entrenamiento previo al desplazamiento a Almería -15 de mayo en la recta final de la 25-26- y luego se hizo público que tenía ‘un esguince en su rodilla izquierda’. Se perdió las tres últimas contiendas ligueras ante la formación indálica, así como ante Zaragoza y Dépor. Tampoco participó en el playoff de semifinales ante el Málaga (disputada el 7 y 10 de junio).

Tres meses después de la conclusión del campeonato, y tras ser mencionado por De la Barrera en sala de prensa, aludiendo a su capacidad exprés de recuperación, se estira el tiempo de baja. Estará entre mes y medio y dos meses KO. La última presencia de Viti se remonta al 10 de mayo contra el Andorra en el Estadi de la FAF.

Con Emenike en el horizonte

También en la demarcación de lateral derecho, Marvin Park, que se ejercita con el grupo, encara la recta final de su recuperación. Lesionado ante el Albacete Balompié en la primera jornada, lleva cuatro jornadas KO y tampoco competirá contra el Burgos CF en el Gran Canaria este domingo. Se espere que tenga el alta competitiva contra la SD Eibar (27 de septiembre) en Ipurua o ante el Real Valladolid en Siete Palmas (4 de octubre). Por su parte, Álex Suárez, con una dolencia muscular en el isquio, le quedan catorce días de convalecencia.

Sobre el esperado regreso del central ghanés Opoku, no hay noticias.Fichado el pasado 7 de agosto, su caso se parece cada vez más al de Emenike -delantero que se quedó sin debutar por una dolencia en la rodilla en la 17-18-.

De la Barrera reconoció que el exjugador del Kasimpaşa Spor Kulübü de la Superliga de Turquía de 29 años sufría «molestias en la rodilla». En su última comparecencia, el preparador coruñés eludió dar pistas sobre el estreno del central. Desde ese hermetismo, una espera interminable y una muralla en problemas. Cuatro de las ocho bajas son en la retaguardia (Viti, Marvin, Suárez y Opoku) y ante el Cádiz, solo había un zaguero con licencia profesional en el banquillo como Andrés Rodríguez.

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Bonfanti sí cumple y dejó muestras de sus credenciales de potencia ante el Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla. El italiano, cedido por el Atalanta, conforma la pareja actual de centrales con Juanma Herzog. El canterano encadena por primera ocasión cinco contiendas consecutivas. Con Villote cedido al Nàstic, no hay un lateral zurdo puro en la plantilla -Cristian Gutiérrez salió a préstamo con compra al Cádiz CF-. Con Viti listo para pasar por el quirófano, solo Marvin y Suárez se perfilan como altas en el horizonte. Al centrocampista Sergio Ruiz, con un esguince de rodilla, y que jugó su último partido en Girona el 29 de agosto, se le espera para octubre.