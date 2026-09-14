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Germán Dévora bendice a Rafa Cruz: «Si está jugando en la UD Las Palmas con 16 años es porque va a ser un gran jugador»

El 'Maestro' bautiza a la última gran perla de la cantera amarilla y asegura que el único consejo que puede darle es que se «cuide y disfrute»

Germán Dévora y Rafa Cruz.

Germán Dévora y Rafa Cruz. / José Carlos Guerra

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Cristian Gil Fuentes

Cristian Gil Fuentes

Las Palmas de Gran Canaria

De Maestro a alumno. Dos generaciones separadas en el tiempo y unidas por el color de una camiseta. Germán Dévora, una de las mayores leyendas de la historia de la UD Las Palmas, lo tiene claro: Rafa Cruz está bendecido. La irrupción del habilidoso extremo grancanario en el primer equipo amarillo está siendo una de las grandes noticias de este inicio de curso. El canterano ha dejado detallitos de su calidad, desparpajo y personalidad en estas primeras jornadas de campeonato, algo que le ha llevado a ser un habitual para Rubén de la Barrera y que no ha pasado desapercibido para uno de los grandes referentes de la historia de la entidad grancanaria.

«Si Rafa Cruz está jugando con la UD Las Palmas en Segunda División con solo 16 años es porque va a ser un gran jugador», aseguraba el mítico futbolista grancanario antes de la gala de conmemoración del centenario de la Real Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

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Disfrutar y cuidarse

Eso sí, Dévora relataba que no se atrevía a darle consejos a la nueva perla insular, ya que matizaba que las nuevas hornadas de jugadores ya «saben más que uno (risas)», aunque añadía que lo único que puede pedirle a Cruz es que se «cuide mucho, disfrute y lo dé todo por el fútbol».

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