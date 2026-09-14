La 'UD Las Palmas de diez' se reencuentra con la Santa Inquisición de los pitos del Gran Canaria

Juicio a un pragmatismo que funciona -cuartos en la tabla y con diez puntos-. La UD Las Palmas de las mil y una penalidades regresa este domingo al Gran Canaria para medirse al Burgos CF (17.30 horas, LaLiga TV) en la disputa de la sexta jornada.

Tras batir al Cádiz con tanto de Enrique Maradona Clemente, se lanza a por la cuarta victoria en este ciclo del "más puntos que juego" -frase del ideario del técnico coruñés De La Barrera-.

Los jugadores de la UD, con Kirian en primer término, se van al túnel de vestuarios tras empatar ante el Leganés. / JOSÉ CARLOS GUERRA

En la parte noble de la tabla, junto al RCD Mallorca del ex de la UD Luis García Fernández y el CD Tenerife de Álvaro Cervera, el cuadro 'pío pío' tiene dos puntos más que los conquistados en la pasada 25-26 -a las órdenes del ovetense García-. Los amarillos, en su última contienda en el Gran Canaria, fueron pitados en un tramo del segundo tiempo ante la falta de verticalidad.

Y es que el CD Leganés de Albés y Álvaro Morata dispuso de algo más de control de pelota (50,2% por 49,8%), así como más disparos ante el arco de Churripi (diez por tres lanzamientos). ¿Se valora el rendimiento de esta UD con ocho bajas?

La formación grancanaria comenzó como un cohete ante el Albacete Balompié (2-1 con tanto agónico de Sandro en el 93') y luego se deshizo del Ceuta (0-2). Victorias fundamentadas en la electricidad y en los balones al espacio.

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La única derrota llegó en Montilivi (5-2) en la versión más negra del 'barrerismo'. Ante el citado Leganés, tablas: 0-0 y silbidos. Ya el pasado sábado, en la disputa de la quinta jornada, el sexto Clementazo (0-1) y diez puntos. Con un Iñaki brillante, De la Barrera ha logrado hacer olvidar las ocho ausencias de Álex Suárez (baja un partido), así como las de Marvin (4), Viti Rozada (5), Cedeño (5), Ale García (5), Sergio Ruiz (2), Opoku (5) y Jere Recobita (5).