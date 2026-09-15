Tour exótico de los tres tenores
Trío de ex de la UD Las Palmas: la noche más loca de Viera, Roque y Tana en la Champions de Asia
El Ratchaburi, con el triplete de grancanarios de inicio, sucumbe en la primera jornada de la máxima cita asiática por (4-6). Llegaron a ponerse 4-5 ante el gigante chino del Shanghai Port en el 96'
Que un Insignia de Oro y Brillantes de la UD como Viera encaje seis goles siempre es noticia. Existe un precedente en Montilivi, en la tarde de 'la UD es un cadáver' con Paco Jémez en el banquillo y un 6-0 en el electrónico en enero de 2018.
En la Liga de Campeones de Asia, el Ratchaburi FC, con la presencia del excapitán del club amarillo, así como con Roque Mesa Quevedo y Tanausú Domínguez Placeres, cayó (4-6) ante el Shanghai Port FC de China en la primera jornada de la máxima competición continental.
El cuadro chino llegó a ponerse 0-4 en el Ratchaburi Stadium en el minuto 51 de la jornada 1 en el Grupo Este de 16 equipos. Rakotoharimala hizo dos tantos y Jaume Grau el 2-5. Rakotoharimala firmó su hat-trick y Panya dibujó el 4-5 (96'). Y en el 97, el sexto tanto del conjunto chino, obra de Souza, para cerrar la contienda. Viera, con el dorsal '10' jugó el pulso íntegro, al igual que Roque Mesa. Por su parte, Tana fue sustituido en el 55'.
Roque y Tana ya jugaron en el pasado curso en el Ratchaburi de Tailandia. En este curso 26-27, se sumó Viera, que jugó su último partido con la UD el pasado 10 de junio en La Rosaleda. El excapitán 295 duelos de amarillo, y sexto máximo realizador histórico del club pío pío recibirá el próximo diciembre la Insignia de Oro y Brillantes. No descarta regresar a la UD pero ya como entrenador. Cumple 37 años el próximo 21 de octubre. Ya jugó en la Champions de Asia con el Beijing Guoan (doce partidos).
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