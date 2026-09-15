Kirian cumple 200 partidos y lucha por la titularidad en la UD Las Palmas ante la 'eclosión Iñaki'

'Cumpleaños 200' y la cruzada por la titularidad. Kirian Rodríguez alcanza el domingo, desde las 17.30 horas y contra el Burgos CF en el Estadio de Gran Canaria, las dos centenas de encuentros oficiales con la UD Las Palmas para ponerse en el puesto 46 del ranking histórico pío pío.

La cifra llega tras la suplencia del centrocampista de Candelaria ante el Cádiz CF en la última jornada en el Nuevo Mirandilla. Su puesto ocupado por Enzo Loiodice. Además, la explosión del canterano Iñaki González complica la continuidad del tinerfeño en el once.

Para De la Barrera, el último producto del Anexo es un jugador inamovible en una pizarra camaleónica.

Ascenso en 'icono Koraje'

Kirian debutó de la mano de Pepe Mel el 2 de junio de 2019 ante el Almería en el Gran Canaria. Con un ascenso a Primera (2023) on Pimienta, cuenta con 58 partidos en Primera e hizo seis dianas en la máxima categoría.

Icono de superación por batir en dos ocasiones al cáncer, es una de las figuras de mayor liturgia de la caseta junto a Álex Suárez (190 partidos oficiales) o Enzo Loiodice (175).

Sandro Ramírez completa la relación de capitanes (88). Jesé Rodríguez (112) es otro de los rostros de veteranía.

La ambición de Kirian pasa por dejar a la UD en Primera. Tiene el ascenso metido en el disco duro para un equipo que cuenta con diez puntos, a pesar del carrusel de problemas y lesiones -ocho bajas y además el paso por el quirófano de Viti Rozada-.

Noticias relacionadas

Para el pulso del domingo, más allá de la ausencia del lateral ovetense -que regresa en noviembre-, cabe sumar las de Marvin Park, Álex Suárez, Opoku, Sergio Ruiz, Cedeño, Recobita y Ale García.