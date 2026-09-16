El plantel de De la Barrera del 'más puntos que juego' le cuesta a la UD Las Palmas doce millones

La plantilla del ‘más puntos que juego’ y el diez de quince del barrerismo le cuesta a la UD doce millones. El peaje de ser competitivos.

Con ocho bajas -Viti Rozada, Marvin Park, Álex Suárez, Opoku, Sergio Ruiz, Cedeño, Jere Recobita y Ale García-, el domingo llega la sexta fecha liguera en el Gran Canaria ante el rocoso Burgos (17.30 horas, LaLiga TV) para mantenerse en la zona de promoción.

Con un Límite de Coste de Plantilla Deportiva de 17, 1 millones, la dirección deportiva, que capitanea Luis Helguera dejó sin gastar un total de dos kilos. Se acometieron siete incorporaciones y dos de ellas como Opoku (lesionado) y Mateo Acimovic (decisión técnica) no han participado. Producto de la venta de Dinko Horkas (por 4,5 millones) al Al-Wasl Football Club, el club pío pío llegó saneado al cierre del mercado y la opción de ampliar su nómina de incorporaciones.

Cabe recordar que de los 17,1 millones de techo del gasto salarial, un millón y medio se destina a la cantera -del filial de Segunda RFEF de Juan Manuel Rodríguez al resto de formaciones de la cadena amarilla-.

Además, hay una cifra sobre los dos kilos para las amortizaciones. Se rescindió el contrato a Iván Gil y se afrontó el primero de los pagos de la compra de Taisei Miyashiro (un total de 1,8).

También hubo que tirar de la billetera para hacerse con la contratación de Jefté Betancor que pertenecía al Olympiakos griego. Dentro de la nómina de 22 equipos de Segunda -cabe restar a los dos filiales como la Real Sociedad B y el Celta B-, la UD luce la quinta cifra más alta.

Los Límites de Coste de Plantilla Deportiva se cerraron el pasado 1 de septiembre y dejó a los amarillos con 17.149.000 euros para diseñar su plantel.

La cifra pío pío está de los 35 del Girona, así como de los 34,6 del RCD Mallorca, que está dirigido por Luis García Fernández. Luego figuran el Real Oviedo (20,7) y el CD Leganés (20,7) del galáctico de plata Álvaro Morata.

El Tenerife, que tiene diez puntos como los amarillos, cuenta con 8,7 millones. En las filas del cuadro de Álvaro Cervera, figura el pichichi de Segunda como Enric Gallego con cuatro dianas. Tras los amarillos, aparecen Castellón (15,4), Sporting (13,3), Córdoba (11,0), el próximo rival Burgos (9,7), Andorra (9,5), Eibar (9,4), Albacete (8,6), Ceuta (7,1), Sabadell (6,1), Eldense (5,7), Cádiz (4,6), Granada (4,0), Valladolid (4.0) y el Almería (3,9) de Pimienta. El límite total permitido para el reino de plata es de 250,510 millones.

Según la web especializada transfermarkt.es, el valor del plantel es de 29,7 millones. El mimbre de mayor caché es la última adquisición como Iván Jaime, que llegó cedido por el Oporto (está tasado en cuatro millones). Luego figuran Bonfanti (3,8) y Taisei Miyashiro (2,5).

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El domingo se reencuentran con la Santa Inquisición de los pitos del Gran Canaria. La plantilla de los doce millones, con un Kirian de cumpleaños, quiere más. De la Barrera abraza el pragmatismo mágico. Rafa Cruz, Medina, Pezzolesi y Elías Romero piden paso. Tiempos de cantera y raíces.