UD Las Palmas - Burgos CF: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

Los amarillos llegan al partido después de imponerse por 0-1 al Cádiz y con 10 puntos de los 15 disputados. La UD acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus primeros cinco encuentros, con siete goles a favor y seis en contra. El objetivo pasa ahora por dar continuidad a esa buena dinámica y hacerse fuerte de nuevo ante su afición.

Enfrente estará un Burgos que también ha iniciado el curso sumando con regularidad. El conjunto burgalés cuenta con ocho puntos, fruto de dos victorias, dos empates y una derrota, y viene de superar por 3-1 al Ceuta en El Plantío.

Enrique Clemente festeja su tanto en Cádiz. / LOF

El precedente más reciente entre ambos equipos en el Estadio de Gran Canaria acabó sin goles (0-0), un resultado que refleja la igualdad que suele marcar este tipo de enfrentamientos. La UD buscará esta vez romper ese equilibrio y aprovechar el impulso de su victoria en Cádiz para seguir asentándose en la zona alta de la clasificación.

El choque ante el Burgos servirá también para medir la capacidad del conjunto amarillo para mantener la regularidad en este inicio de curso, después de un arranque en el que ha alternado buenas fases de juego con momentos de mayor dificultad. Con el respaldo del Estadio de Gran Canaria, los de Rubén de la Barrera afrontan una nueva prueba ante un rival que llega con confianza y dispuesto a discutir los puntos.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido UD Las Palmas - Burgos CF correspondiente a la sexta jornada de la Liga Hypermotion se jugará el domingo 20 de septiembre, a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular) en el Estadio Gran Canaria.

Dónde ver el UD Las Palmas - Burgos CF

El partido en el Estadio Gran Canaria solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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