¿Quieres tener una maleta perfecta? Sigue estos consejos de la experta Marie Kondo

Hacer la maleta para un viaje puede ser un desafío, especialmente cuando hay que decidir qué llevar y qué dejar en casa. Esta tarea puede volverse aún más compleja si se trata de un viaje largo o si el destino tiene un clima variable.

Además, en caso de viajar en avión, es importante considerar las restricciones de peso y tamaño del equipaje impuestas por las aerolíneas, además de la preocupación por mantener todo organizado para evitar el estrés y la confusión durante el viaje.

La gurú de la organización

En estas situaciones vienen muy bien los consejos de la gurú japonesa Marie Kondo, conocida en redes sociales por sus técnicas de organización. En este sentido, elaboró la japonesa ha elaborado una serie de consejos para hacer que tu maleta quede lo más impecable y organizada posible.

Deshazte de lo innecesario

Antes de comenzar, es fundamental revisar todas las cosas que planeas llevar y deshacerte de lo que no necesitas. Kondo recomienda preguntar si cada objeto "te produce alegría". Si no es así, no te lo lleves

Categoriza tus pertenencias

Agrupa tus pertenencias por categorías, no por ubicación. Por ejemplo, junta toda la ropa, luego todos los artículos, accesorios, etc. Esto te permitirá tener una visión clara de lo que tienes y evitará duplicados.

Utiliza el método del doblado vertical

Marie Kondo es famosa por su método de doblado vertical. Este sistema no solo ahorra espacio, sino que permite ver toda la ropa de un vistazo. Esto son los pasos para doblar las prendas de manera vertical:

Camisetas : dobla la camiseta a lo largo, luego dobla las mangas hacia dentro. Finalmente, dobla en tercios.

: dobla la camiseta a lo largo, luego dobla las mangas hacia dentro. Finalmente, dobla en tercios. Pantalones : dobla los pantalones a lo largo, luego dobla por la mitad y después en tercios.

: dobla los pantalones a lo largo, luego dobla por la mitad y después en tercios. Ropa interior: dobla en tercios para que queden compactos y fáciles de organizar.

Organiza los artículos por tamaño y tipo

Coloca los artículos más pesados y grandes en el fondo de la maleta. Los más ligeros y pequeños van en la parte superior. Usa bolsas de diferentes tamaños para agrupar artículos similares, como ropa interior, productos de higiene o cables.

Optimiza el espacio

Utiliza cada rincón de la maleta. Llena los zapatos con calcetines o artículos pequeños para aprovechar al máximo el espacio. Algunos objetos, como los cinturones pueden enrollarse y colocarse alrededor de la maleta.

Guarda los artículos básicos y de valor en un lugar accesible

Los objetos importantes, como la documentación o el dinero, deben estar en un lugar fácil de acceder, por ejemplo en una bolsa de mano o en el bolsillo exterior de la maleta.