¿Vives en alguna de estas comunidades autónomas? Las NASA advierte que podrían desaparecer

El cambio climático es un problema común en todo el mundo. Es por ello que se llevan a cabo prácticas para concienciar a la sociedad de que es una preocupación real que puede acabar con la Tierra.

Este problema puede ser natural debido a erupciones volcánicas o a la variación solar, pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático.

¿Cómo ha llegado la NASA a esta conclusión?

La NASA lleva tiempo estudiando este fenómeno con distintas herramientas para poder alertar de la gravedad de la situación.

En primer lugar, a través de satélites meteorológicos reciben informes que ayudan a poner en funcionamiento un mapa interactivo que ofrece datos sobre cuál puede ser el futuro de cada país.

Por otro lado, utilizan una técnica que identifica la temperatura más baja a la que cualquier objeto se puede enfriar cuando la humedad ya se ha evaporado de él. A esto se le conoce como índice del bulbo húmedo.

Consecuencias del cambio climático

El cambio climático tiene graves consecuencias que afectan tanto al sistema como a los seres humanos.

Aumento de las temperaturas. Esto puede traer consecuencias a nivel humano como golpes de calor o deshidratación. También, el aumento de las temperaturas trae consigo el deshielo de glaciares y casquetes polares que provocan un aumento del nivel del mar y pérdidas de regiones costeras. Meteorología extrema. Puede haber un aumento de tormentas y que eso provoque inundaciones. En cambio, se puede dar el caso opuesto y es que haya un aumento de la sequía. Impacto en la biodiversidad. Esto puede acabar con la extinción o la migración de algunas especies porque el clima ya no sea adecuado para ellos. Salud humana. Tiene efectos directos e indirectos en la salud. Pueden darse a conocer casos de dengue o malaria. Además, la contaminación del aire y el aumento de incendios forestales puede derivar en problemas respiratorios. Impacto económico. Las inversiones para la adaptarse a los efectos climáticos pueden ser devastadoras.

Comunidades autónomas españolas en las que no se podrá vivir en 30 años

España es uno de los países amenazados pero no es el único. Junto a él se encuentran el sur de Asia, el Golfo Pérsico, el mar Rojo, zonas del sudeste asiático, China y Brasil. Según el informe `The Future we don´t want´ cada uno de las zonas indicadas los años en los que ya no se pueda habitar varían.

Las personas que vivan en lugares cálidos tendrán que adaptarse a vivir con el calor sofocante. Sin embargo, los que vivan en lugares fríos se verán afectados por calores extremos a los que no están acostumbrados.

Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía serán las zonas que más afectadas se verán en España.

Las personas mayores serán las más vulnerables ante esta situación debido a su avanzada edad. Esto hace que su cuerpo no cuente con tantas defensas para afrontar las enfermedades derivadas por el cambio climático.