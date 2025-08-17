Sorprendente decisión del Ministerio de Exteriores: ha pedido a los turistas españoles que viajen a este país sin el DNI original

Los turistas españoles que quieran visitar durante este verano Portugal no tendrán que llevar encima el DNI original. El Ministerio de Exteriores ha pedido a las personas que se desplacen a territorio que nunca porten este documento y que lo dejen en un lugar seguro por este motivo.

Portugal es una de las opciones preferidas por los españoles

No es de extrañar que Portugal sea el segundo país que más visitamos los españoles después de Francia. La cercanía, la facilidad de acceso por carretera, el clima similar, la rica gastronomía y la cultura fascinante son los principales factores que contribuyen a que más de 6 millones de turistas decidan pasar sus vacaciones en Portugal. Desde Oporto hasta Faro pasando por Lisboa, los encantos de este país atrapan cada año a más gente que buscan desconectar, en un destino que además es barato.

A pesar de que todo suena muy bonito, también hay factores de riesgo, por eso el Ministerio de Exteriores ha recomendado a todos aquellos que se tengan como destino alguna ciudad portuguesa que sigan estos consejos para prevenir riesgos.

Deja tu DNI y viaja con una fotocopia

La cartera que dirige ahora mismo José Manuel Albares tiene una guía de recomendaciones para los turistas que viajen a algunos países del mundo. En cuando a la de Portugal, el ministerio habla un país en el que como cualquier otro, el turista viaja bajo "su propia cuenta y riesgo". Esto exime al Estado español de tener que pagar cualquier coste de hospitalización o percance, salvo que se esté en posesión de la Tarjeta Sanitaria Europea.

Además, los ciudadanos españoles deben viajar a Portugal con DNI o Pasaporte en vigor, también cuando el viaje sea por carretera. Exteriores da un consejo a los turistas: "Para evitar robos o pérdidas, se recomienda durante la estancia en Portugal dejar el original del DNI o del pasaporte en una ubicación segura y desplazarse por el país con una fotocopia de la documentación".

¿Qué hago si pierdo mi documentación en el extranjero?

El Ministerio de Exteriores aclara qué se tiene que hacer cuando perdemos el DNI fuera de España: "En caso de pérdida o robo, es imprescindible la denuncia previa en Comisaría para la obtención de nueva documentación en los Consulados de España".