La ruta icónica del Grand Tour de Catalunya: 13 días entre pueblos marineros, viñas históricas y volcanes
Decía Gaudí que en la naturaleza no había líneas ni ángulos rectos, que la naturaleza se expresaba en toda su belleza a través de la curva. El recorrido del Grand Tour de Catalunya sigue esos preceptos de belleza al proponer una ruta circular en vehículo por 1.496 km de pura naturaleza, en la que el viajero se deja seducir por carreteras sinuosas, paisajes ondulantes, monumentos de líneas dinámicas y gastronomía diversa. Saliendo de Barcelona, y en el sentido de las agujas del reloj, emprendemos este recorrido que puede hacerse de dos maneras: en una ruta única de 13 días (que te presentamos en este artículo) o en cinco tramos, de entre cinco y siete etapas cada uno. Además, puedes ir coleccionando sellos digitales de cada uno de los 200 puntos geolocalizados en un pasaporte digital. ¡Partimos!
ETAPA 1. Barcelona modernista
Recorrer sus nueve edificios modernistas declarados Patrimonio de la Humanidad es el preámbulo de dos experiencias inolvidables: preparar una crema catalana y despedir el día navegando por la costa.
ETAPA 2. De Montserrat al Penedès
Tras visitar la morada de La Moreneta en el santuario de la mágica montaña de Montserrat, nos sumergimos en la ruta Miravinya por cinco miradores situados entre las viñas y las bodegas de la DO Penedès.
ETAPA 3. Rumbo a la Costa Daurada
El modernismo de Domènech i Montaner y el Museo del Vermú protagonizan la visita a Reus antes de poner rumbo a Tarragona y sus Patrimonios de la Humanidad.
ETAPA 4. Delta de l’Ebre
Pueblos marineros como L’Ametlla de Mar, el Parque Natural del Delta de l’Ebre y las bodegas modernistas de la Terra Alta protagonizan esta etapa por Terres de l’Ebre.
ETAPA 5. De vinos en el Priorat
Circularemos entre viñedos y las montañas de Prades en esta etapa por la tierra de vinos de la DOQ Priorat y la DO Montsant. Luego, veremos algunos de los monasterios más bellos de la Ruta del Císter.
ETAPA 6. El cielo de las Terres de Lleida
Partimos de la Seu Vella de Lleida hacia los Pirineos, circulando por la carretera panorámica entre Balaguer y La Baronia de Sant Oïsme. De compañía, el cielo estrellado de la Serra del Montsec y un poco de aventura en el Congost de Mont Rebei.
ETAPA 7. Románico y naturaleza en Pirineos
De las iglesias románicas de la Vall de Boí, Patrimonio de la Humanidad, al PN de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
ETAPA 8. La singularidad de la Val d’Aran
Ríos, cascadas y bosques nos invitan a la aventura en la Val d’Aran.
ETAPA 9. Deporte y fauna pirenaica
Buscamos algo de movimiento tras la visita a la catedral de La Seu d’Urgell en las aguas bravas del Parque Olímpico del Segre. A continuación, un paseo por los pueblos con encanto de la Cerdanya, por las fuentes del Llobregat en Castellar de n’Hug y por Ripoll, donde acaba la etapa.
ETAPA 10. L’Empordà de Dalí
Los paisajes de l’Empordà que inspiraron al genio catalán son la clave de la etapa: desde Figueres y su especial Teatre-Museu al Parque Natural del Cap de Creus.
ETAPA 11. Encanto medieval en l’Empordà
Tras visitar las ruinas de Empúries, la guinda de la etapa la ponen los pueblos de Pals, Peratallada y Calella de Palafrugell.
ETAPA 12. Volcanes a un paso de Girona
Un paseo por el barrio judío de Girona es el preámbulo de la visita al Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, con sus 40 volcanes. A continuación, se puede seguir hasta Manresa, siguiendo el legado de San Ignacio de Loyola, o hasta Mataró.
ETAPA 13. Final en Barcelona
El Grand Tour icónico finaliza en Barcelona. Si se viene de Manresa, se visita la Cripta Güell de Gaudí. Si se viene de Mataró, brindaremos con los vinos de la DO Alella.
Ficha técnica
1.496 km de recorrido
13 etapas
15 imprescindibles
Kilómetros de cada etapa
- De Barcelona a Sitges - 130 km
- De Sitges a Cambrils - 95 km
- De Cambrils a Deltebre - 63 km
- De Deltebre a Montblanc - 160 km
- De Montblanc a La Pobla de Segur - 163 km
- De La Pobla de Segur a Boí - 70 km
- De Boí a Vielha - 112 km
- De Vielha a Ripoll - 210 km
- De Ripoll a Roses - 129 km
- De Roses a Girona - 130 km
- De Girona a Manresa - 150 km
- O de Girona a Mataró - 164 km
- De Manresa o Mataró a Barcelona - 70 km
Los imprescindibles
Barcelona / Montserrat / El Penedès / Tarragona / Delta de l’Ebre / El Priorat / Monestir de Poblet / Lleida / Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici / Conjunt Romànic de la Vall de Boí / Val d’Aran / Parc Natural del Cadí-Moixeró / Teatre-Museu Dalí / Parc Natural del Cap de Creus / Girona.
