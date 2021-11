Para muchos, la cocina es una de las estancias de las casas que más cuesta limpiar y que más pereza da debido al tiempo que hay que dedicarle para dejarla perfecta y sin rastro de suciedad.

Para conseguir esta tarea en condiciones óptimas, hay que armarse de paciencia y hacer uso de productos que faciliten, agilicen e higienicen este espacio de la casa.

Existen multitud de productos que se pueden encontrar en el supermercado para incorporar al arsenal de limpieza que utilicemos en esta tarea. No obstante, el desconocimiento y el precio de algunos de ellos conlleva que en muchas ocasiones se dude de cuál es el mejor para utilizar y, en último término, no conseguimos con el resultado esperado y que nosotros buscamos. No obstante, existen muchos productos económicos que son ideales para limpiar el hogar y que se agotan rápidamente en las tiendas por lo efectivo que resultan según los expertos en esta materia.

Un producto inesperado pero muy efectivo

La campana extractora y el horno son dos de los electrodomésticos que más grasa acumulan y que menos se limpian debido a su dificultad o, simplemente, porque no nos damos cuenta.

Para poder eliminar con éxito la suciedad que se acumula en los electrodomésticos anteriormente mencionados, los expertos recomiendan utilizar un espectacular producto que nadie pensaría que tiene una eficacia tan alta para el horno o la campana extarctora: el jabón beltrán.

Además, su uso es de lo más sencillo: únicamente hay que utilizar un vaso de agua y aplicar este producto para deshacerse de la grasa que se acumula en las paredes del horno.

Sin embargo, para limpiar la campana extractora hay que tener en cuenta que necesita de una aplicación diferente, mezclando el producto con agua caliente y utilizando posteriormente una esponja. De esta forma, se eliminará toda la suciedad que incluso se cuela por la rejilla de este electrodoméstico y que tanta suciedad acumula y no se ve a simple vista.