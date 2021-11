En uno de nuestros últimos artículos te desvelamos los beneficios del champú de cebolla, el producto ante el que han caído rendidas decenas de famosas en todo el mundo.

Las personalidades más conocidas de nuestro país han confesado utilizar este producto para que su pelo crezca más fuerte y sano y sobre todo, más rápidamente.

Algunos de las propiedades únicas que han hecho sobresalir a este champú por encima del resto son, por ejemplo, que ayuda a mejorar problemas como la caspa y el pelo apagado. Por otro lado, su gran contenido en azufre, previene la caída del pelo.

Sin embargo, hay demasiadas dudas y mitos en torno a este champú: ¿El pelo se queda oliendo a cebolla? ¿Qué tipo de cebolla es mejor? ¿Cómo puedo hacerlo en casa?

A continuación, te damos las respuestas a estas y otras cuestiones para que puedas sacarle el mayor partido a este producto.

¿Cebolla blanca o roja?

Según los expertos, es la cebolla roja la que consigue que el cabello crezca entre dos y cuatro centímetros si se usa este champú de forma continuada.

La cebolla roja contiene quercetina y azufre. Estos componentes favorecen la nutrición del pelo desde el interior.

Además, lo limpia en profundidad evitando la aparición de hongos y caspa y está especialmente indicado para cabellos grasos.

¿Mi pelo quedará con olor a cebolla?

Esta es una de las grandes dudas y preocupaciones de las usuarias que quieren hacer uso de este producto.

Es, como no, una de las grandes mentiras sobre este champú. La respuesta es no, el champú de cebolla no te dejará el pelo oliendo a esta verdura.

De hecho, su aroma es completamente diferente al de la cebolla, llegando a ser muy agradable.

¿Puedo hacer este champú en casa?

La respuesta es sí, lo que deberás tener maña y paciencia.

Muchos supermercados y tiendas de belleza comercializan ya este producto, pero, si quieres hacerlo tú en casa, deberás seguir estos pasos:

Deberás coger una cebolla roja, partirla en trozos y meterla en un bote de champú con aroma fuerte (para que se reduzca el olor de la cebolla)

Agita para que se mezclen los aromas

Deja que la mezcla fermente durante 15 días

Pasadas las dos semanas, ya está listo para usarlo

¿Cada cuanto debo usarlo?

Lo recomendable es utilizarlo de dos a tres veces por semana y extender su uso durante 3 meses.

Tras los tres meses, deberás descansar del producto y usar tu champú de siempre.