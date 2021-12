Con el paso del tiempo, los cuerpos cambian y también lo hace nuestro organismo.

Esto es una evidencia pero muchas veces la pasamos por alto a la hora de dar una respuesta a cuestiones como por qué no perdemos peso con la misma facilidad que antes.

Nada tiene que ver con que se esté haciendo mal una dieta o no se le dedique el tiempo suficiente en lo que al ejercicio respecta. Está relacionado con que, conforme van pasando los años, el cuerpo empieza a perder musculatura y eso sólo mejora empiezas a hacer más pesas y menos cardio.

Es en esta cuestión en donde está el "quid" de la cuestión. El problema está en centrarse solo en hacer cardio porque, pasados los 35 o 40 años, a nuestro cuerpo empieza a hacerle efecto otra tipología de ejercicios que están más alejados del cardio.

En este artículo vamos a desvelarte cuál es el ejercicio principal que va a ayudarte (y mucho) a perder peso y a definir tu vientre consiguiendo que esté plano.

Sencillo y sin esfuerzo

Los expertos en nutrición, salud y deporte aseguran que es tan importante correr una hora como hacer abdominales.

De hecho, los propios expertos señalan un número exacto de abdominales que debes hacer todos los días: 50.

Si haces todos los días una media de 50 abdominales conseguirás ese objetivo pero, recuerda que esto no es coser y cantar. Deberás llevar una dieta sana y equilibrada y no dejar de lado el cardio, pues es una ayuda para llegar a la meta que has planteado.