IQOS ILUMA es la nueva revolución de los dispositivos de calentamiento de tabaco. Su nueva tecnología avanzada Smartcore Induction System™ que calienta el tabaco a través de un sistema de inducción, que no requiere lámina de calentamiento ni limpieza, siendo el mayor salto tecnológico de IQOS desde su lanzamiento en España en 2016. Esto mejora las ya conocidas ventajas de las generaciones anteriores de IQOS, que al no tener combustión no generan humo ni ceniza.

Un dispositivo que ofrece una experiencia mejorada y más sencilla. En esta evolución hemos escuchado las opiniones y sugerencias de los consumidores de IQOS para seguir ofreciendo soluciones perfeccionadas. Más resistente, sin residuos de tabaco y sin tener que volver a limpiar tu dispositivo. Nunca más. En IQOS avanzamos contigo y vamos más allá en un movimiento donde tú eres lo más importante, por eso te presentamos un nuevo diseño más compacto y robusto, que te llevará a otro nivel. La simplicidad de su uso, su carácter intuitivo y la calidad de sus materiales son algunas de las ventajas de esta nueva serie que representa el futuro de las alternativas libres de humo.

El nuevo dispositivo IQOS ILUMA calienta tabaco en lugar de quemarlo. El desarrollo de este innovador sistema es el fruto de años de investigación por parte de la compañía para ofrecer una mejor alternativa a aquellos fumadores adultos que de otra manera continuarían fumando. Sin humo, sin ceniza, más fácil de usar y sencillo en su manejo, así es IQOS ILUMA. Es un producto que no está exento de riesgo, ya que contiene nicotina, pero al no tener combustión es una mejor alternativa al cigarrillo convencional.

Tras un éxito arrollador en Japón y Suiza, IQOS ILUMA llega a Canarias. España es el tercer país en lanzar esta nueva generación IQOS en el mundo

IQOS ILUMA se carga con mayor rapidez y permite la adaptación de la intensidad de sus luces a diferentes momentos del día. Entre otras ventajas incluye una función de inicio automático y alertas de vibración para mantenerte al tanto en todo momento del estado de carga del dispositivo.

La familia de IQOS ILUMA está compuesta por tres modelos en aluminio de alta calidad con cientos de opciones de personalización para que puedas hacer tu IQOS ILUMA tan único como tú. Nuestra gama de accesorios exclusivos, aros de diferentes texturas y colores, cubiertas y carcasas intercambiables permiten diferentes combinaciones para que saques a relucir todo tu estilo.

El dispositivo Premium es el avanzado IQOS ILUMA PRIME, pensado para los que buscan exclusividad, está dotado de un recubrimiento de aluminio anodizado y una funda texturizada. El IQOS ILUMA destaca por su funcionalidad y ergonomía, con un diseño de vanguardia, es el auténtico icono de la marca, y el IQOS ILUMA ONE, ha sido pensado para quienes buscan el dispositivo más práctico. Descubre una experiencia a otro nivel y toda la gama de IQOS ILUMA en IQOS.com