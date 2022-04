Enamorarse de un producto o artículo de cualquier supermercado es muy fácil, mientras que lo verdaderamente complicado es afrontar cuando las cadenas de supermercados deciden, sin previo aviso, retirarlo de sus estanterías y catálogos.

Lo complicado de gestionar es que muchos son los clientes y clientas que acuden a estos establecimientos en busca de productos concretos que solo encuentran en supermercados seleccionados y cuando no los encuentran, se enfadan.

Sin contar con Mercadona, Lidl se ha convertido a lo largo de los últimos meses en uno de los supermercados con más clientes de España y son justo sus consumidores los que se han quejado en redes sociales de la última decisión que ha tomado la franquicia alemana.

Lidl ha ido enlazando éxito tras éxito, no solo con sus alimentos, sino con sus pequeños electrodomésticos , como ya le ocurrió con la cafetera que todo el mundo busca y que se agotó nada más ponerse a la venta.

Pero, lo que lo que le ha ocurrido ahora es que la cadena ha tenido que hacer frente a furibundas críticas por retirar de su catálogo uno de los embutidos más exitosos que tienen.

"Lo echo de menos"

El artículo en cuestión que ha desatado la polémica ha sido el cabanossi, una especie de salchicha seca, larga y fina hecha de carne de cerdo, ​ similar a un salami suave.

Lidl ha decidido quitarlo de sus neveras y sus usuarios le han pedido explicaciones a la cadena de supermercados a través de Twitter. "Hola Lidl España. ¿Por qué ya no está a la venta el kabanosi? Lo echo de menos".

La respuesta de la compañía no se hizo esperar y explicó el motivo por el que este artículo ya no estaba a la venta. "Algunos de nuestros artículos son promociones temporales por lo que no forman parte de nuestro surtido. Otros, simplemente no los encuentras porque se agotan debido a su gran demanda", comentaban desde la cuenta oficial del supermercado.