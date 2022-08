El verano es una de las épocas más esperadas del año. Sin embargo, debido al sudor producido por el excesivo calor, no es extraño que aparezcan algunos incómodos problemas. Uno de los más comunes es cuando te rozan los muslos, algo que puede tener fácil solución.

Si quieres descubrir cómo evitar estas rozaduras, con este sencillo truco lo conseguirás en poco tiempo.

El truco para acabar con las rozaduras en los muslos

Las rozaduras en los muslos aparecen debido a la fricción. Esto, unido al sudor de la piel que se produce en verano, termina causando problemas bastante molestos. Sin embargo, con estos consejos, te olvidarás de ellos y volverás a disfrutar de faldas y vestidos.

Utiliza vaselina

Seguro que tú también tienes en tu hogar un frasco o envase de vaselina. Se trata de uno de esos productos siempre presentes en el hogar debido a sus múltiples usos. Es capaz de hidratar la piel de forma efectiva y cuenta con la ventaja añadida de que no se diluye con el agua.

Para evitar las rozaduras, aplica en la zona afectada y no tardarás en notar su efecto. Creará una capa protectora que no se irá ni siquiera con el sudor. Eso sí, ten en cuenta que debes usar vaselina 100 % natural. Es decir, que no tenga perfumes.

Aloe vera

Este ingrediente es otro de los más conocidos en el mundo de la cosmética. El aloe vera tiene incontables beneficios y destaca por aportar una máxima hidratación, así como por sus propiedades cicatrizantes.

Si lo aplicas en la zona de los muslos, conseguirás evitar las irritaciones que aparecen debido a la fricción. Para que sea efectivo, debes asegurarte de usar gel de aloe vera 100 %. Eso sí, debe ser específico para la piel.

Bandas antirrozaduras

En la actualidad, existen en el mercado unas bandas antirrozaduras, desarrolladas de forma especial para evitar este problema. Además, su uso es muy sencillo y se pueden colocar tanto debajo de los vestidos, como de las faldas y de los pantalones.

Actúan como un liguero cuya función es proteger la cara interna del muslo, lugar donde se desarrolla el problema de forma habitual.