Adelgazar y sobre todo estar en forma es uno de nuestros objetivos a lo largo de todo el año. Ahora, después del Estado de Alarma que se impuso en España hace unos meses nos hizo coger kilos de más a casi todos por falta de movilidad. Según la revista Men's Health hay un liquido que ayudará a conseguir este objetivo.

El líquido no es otro que el vinagre de sidra. Según los expertos de esta revista un chupito diario de este liquido permite que el que lo tome adelgace más rápidamente. Es cierto que no hay que pasarse con el mismo, como hemos dicho, recomiendan un chupito diario. Este chupito por sí solo no hará nada, sino que debe complementarse con ejercicio físico.

No obstante, con esta fórmula no necesitaremos una dieta específica para comenzar a estar en forma y con buen estado de salud. El consumo de vinagre de sidra debe realizarse de forma moderada, ya que puede crear problemas óseos graves y también en los dientes. Otros expertos han declarado que la mejor manera de perder peso es con una dieta saludable y realizando ejercicio.