Acelerar tu metabolismo a partir de los 50 es posible (y fácil) gracias a estas sencillas pautas

A medida que se van cumpliendo años, se van sumando kilos a la báscula. Sin embargo, nadie tiene por qué conformarse con esta relación entre edad y kilos. Se puede romper con ella, solo hay que querer cuidarse y ser constante.

Hay diversas razones por las adelgazar se vuelve más difícil a medida que pasan los años. La principal es la ralentización del metabolismo, un cambio que influye más en las mujeres debido a la menopausia que a los hombres. Pero que sea difícil no significa que todos los cuerpos sean iguales o que sea sea imposible bajar esos kilos que se han ido acumulando.

La pérdida de peso solo se consigue ingiriendo menos calorías de las que gastamos en nuestro día a día, pero esto no significa que la solución estén en las dietas restrictivas o que prometen resultados en muy poco tiempo. Hay fórmulas más sanas para lograr el objetivo de reducir grasa.

¿Quieres saber cómo acelerar tu metabolismo a partir de los 50? Sigue estas pautas y verás como se notan los resultados.

Ejercicio

¡Muévete! Hacer ejercicio es beneficioso no solo para el cuerpo, sino también para la salud mental. deberíamos hacer 150 minutos de ejercicio a la semana, algo imprescindible para aumentar nuestra tasa metabólica basal. Deberíamos hacer cómo mínimo 150 minutos de ejercicio a la semana, algo imprescindible para aumentar nuestra tasa metabólica basal. A parte del ejercicio aeróbico, no hay que olvidarse de los ejercicios de fuerza, sobre todo, para las mujeres. Una masa muscular adecuada, contribuirá a acelerar nuestro metabolismo.

Dormir bien

Al deporte hay que sumarle el descanso. Dormir bien ayuda a nuestro cuerpo a quemar grasas. De hecho, la falta de descanso aumenta las ganas de comer. Por este motivo, es importante seguir una correcta rutina de sueño que incluya desconectarse de los aparatos electrónicos una hora antes de irse a dormir, tener la habitación bien ventilada y a oscuras.

Alimentación

Saltarse las comidas no es la mejor opción para bajar de peso. Además, no es sostenible en el tiempo. Es preferible llevar una alimentación sana, en la que no falten las raciones de verduras y frutas entera. No hay que olvidarse de incluir proteína magra, que contribuye a que estemos saciados durante más tiempo. Debes evitar los productos procesados, los azúcares y las harinas blancas. Lo mejor en este último caso es que sustituyas el pan blanco por el integral.

Mantenerse hidratado es importante para la salud siempre, y a partir de los 50 años aún más. Así lo aseguran los expertos que recomiendan beber agua para prolongar la vida de las células y evitar la deshidratación. Además, beber agua también ayuda a activar nuestro metabolismo.