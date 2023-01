Pasadas las navidades, muchos son los que se han puesto ya manos a la obra para adelantar la 'operación bikini' de cara al verano y lucir unas envidiables figuras durante la época estival. Quienes simplemente quieren desintoxicar sus cuerpos tras los excesos de las fiestas también se han puesto a buscar las mejores soluciones para perder peso y esa molesta grasa que no ayuda a que nos encontremos de maravilla.

Antes de comenzar una dieta o un proceso de adelgazamiento o de quema de grasas debes tener en cuenta que no hay mejor ayuda para conseguir este objetivo que comer de forma saludable y hacer ejercicio físico a diario para tener un cambio progresivo y no agresivo con nuestro organismo.

Ha sido un nutricionista, Sergio Peinado, el que habla de cómo se puede perder grasa de forma controlada y sana y con una cosa fundamental: sin efecto rebote.

Este es el consejo de Peinado para adelgazar con control.

Sin brusquedad pero con efectividad

Sergio Peinado, entrenador especialista y licenciado en educación física, lo expresa con claridad en las redes sociales, donde es uno de los más seguidos en España en este ámbito. Él establece que el déficit calórico debe ser ligero, no abrupto.

"No cometas este error: excederte con el déficit calórico. ¿Cuánto es lo ideal? Las recomendaciones suelen estar alrededor en un déficit ligero (alrededor de 300-500 kcal de déficit), algo sencillo que puedas mantener en el tiempo y que no implique morirte de hambre. Es por eso que la mayoría de las dietas ‘milagrosas’ fracasan: no son sostenibles en el tiempo y lo hacen pasar mal a la persona, así que en cuanto puede deja de hacerlo y al final no sirve para nada", explica con claridad