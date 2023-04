La tecnología ha existido siempre, pero hoy en día avanza más rápido que nunca, y nos lleva con ritmo hacia un futuro prometedor. Así sucede en el caso de IQOS, gracias a su innovación y tecnología de calentamiento de tabaco el futuro sin humo está cada día más cerca.

Porque IQOS se adelanta incluso al futuro con su revolucionario sistema Smartcore Induction System™ que mejora la experiencia llevándola a otro nivel. Calienta, no quema. Por tanto, no hay humo de cigarrillo y no hay ceniza. Y sin necesidad de limpiar tu dispositivo.

Si eres fumador adulto, puedes sumarte a los más de 20 millones* de fumadores adultos que ya han hecho el cambio. Una comunidad vibrante dispuesta siempre a explorar más allá de lo conocido y darlo todo para cambiarlo todo.

Porque IQOS es la puerta a una nueva era a la que queremos llegar todos juntos. Una era en la que, cada fumador adulto que de otro modo seguiría fumando, apuesta por esta combinación de ciencia, tecnología y visión que por fin hace posible lo que parecía imposible: despedirte del olor a humo de cigarrillo y de la ceniza.

Desde luego eso merece una celebración, y por eso IQOS te presenta ‘Home of IQOS: una fiesta como una casa’, un evento que tendrá lugar el 6 de mayo en el Real Club Náutico de Gran Canaria y que es una cita ineludible para conocer más acerca de IQOS, de su brillante presente y prometedor futuro.

Una noche incombustible llena de experiencias y momentos sorprendentes.

Descubre más sobre Home of IQOS en este enlace.

Dirigido únicamente a fumadores adultos. IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva.

*Fuente: datos financieros o estimaciones de PMI, panel de usuarios de IQOS y estudios de mercado de PMI. Datos actualizados en diciembre de 2022