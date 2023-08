La DGT tiene un compromiso muy fuerte con garantizar que nuestras carreteras sean seguras para todos, y para ello se ha puesto dura con las sanciones a aquellos que no cumplan las normas de circulación.

La jefatura de tráfico ha detectado un error muy común entre los conductores que pone en peligro la circulación. Por esta razón, van a empezar con multas de hasta 200 € a los que no lo hagan bien. Es una medida muy dura, pero de esta manera se asegurarán un bien funcionamiento de su sistema.

Enchufa los intermitentes

La DGT ha lanzado una nueva campaña para que los conductores usen correctamente los intermitentes. La jefatura de tráfico ha aumentado la vigilancia en este aspecto y pondrá penalizaciones que irán desde los 80 € hasta los 200 € por el corrercto uso o no de estas luces.

Los intermitentes son obligatorios en:

Giros y cambios de sentido: Cuando estemos en una carretera y vayamos a modificar nuestro trayecto o a coger otra dirección se deben encender los intermitentes. También es indispensable hacerlo en las ciudades cuando entremos en una calle diferente.

Cuando estemos en una carretera y vayamos a modificar nuestro trayecto o a coger otra dirección se deben encender los intermitentes. También es indispensable hacerlo en las ciudades cuando entremos en una calle diferente. Adelantamientos: Es fundamental señalizar un adelantamiento si no queremos sufrir un accidente. Esto avisa tanto al vehículo de delante, como al de atrás.

Es fundamental señalizar un adelantamiento si no queremos sufrir un accidente. Esto avisa tanto al vehículo de delante, como al de atrás. Glorietas: En una rotonda debemos indicar el momento de la salida para que nos faciliten el movimiento y lo tengan en cuenta el resto de conductores.

En una rotonda debemos indicar el momento de la salida para que nos faciliten el movimiento y lo tengan en cuenta el resto de conductores. Estacionamientos: Para aparcar, debemos señalizar en qué dirección lo haremos para que el coche de atrás deje la distancia necesaria para que realicemos la maniobra con seguridad.

La sanción más alta será para los que no los utilicen, y la de 80 € para los que los enciendan mal, aunque ambas no conllevarán pérdida de puntos. Si no funcionan, y quieres evitar una multa, se puede señalar la dirección del coche sacando el brazo izquierdo en posición horizontal si vas a girar a la izquierda, y en vertical si vas a la derecha, y si el vehículo está inmovilizado, se muestra moviendo el brazo de arriba a abajo.