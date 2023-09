En la búsqueda constante de la felicidad, a menudo nos sumergimos en una lucha interminable por mantener un estado de ánimo positivo en todo momento. Sin embargo, los expertos en psicología advierten que la verdadera felicidad va mucho más allá de la "felicidad superficial" basada en evitar preocupaciones y buscar placer constante. En un reciente artículo sobre la riqueza psicológica, la experta Kristen Lee destaca un aspecto esencial para alcanzar la felicidad auténtica.

Lee sostiene que no basta con seguir hábitos recomendados, como hacer ejercicio, fortalecer nuestras relaciones sociales, meditar o mostrar gratitud. Si bien estos elementos son fundamentales para nuestro bienestar, no son suficientes por sí solos. La clave para una felicidad duradera radica en aceptar una verdad simple pero poderosa: "no existe la felicidad perpetua".

Altibajos en la vida

Según Lee, la vida está llena de altibajos, y es normal experimentar sentimientos de tristeza o enojo en ocasiones. Esto no significa que no seamos felices, sino que somos seres humanos normales enfrentando los desafíos de la vida. La idea de que la felicidad significa estar contento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es una ilusión que puede generar frustración.

El psicólogo Arash Emamzadeh sostiene que los sentimientos negativos también son necesarios en nuestras vidas. Estos nos enseñan a adaptarnos y buscar soluciones. Las personas más felices son aquellas que pueden enfrentar los distintos estímulos de la vida en lugar de evitarlos por completo.

Diferenciar entre la "felicidad superficial" y la "felicidad general" es esencial para alcanzar la plenitud emocional. Mantener la mente abierta y ver los momentos difíciles como oportunidades de aprendizaje y crecimiento puede ayudarnos a lograr una felicidad duradera. Por otro lado, aferrarse a la "tiranía de la positividad", que busca evitar cualquier emoción negativa, puede ser contraproducente en nuestro camino hacia la felicidad genuina.

La verdadera felicidad no se trata de evitar todos los momentos difíciles o sentirse contento constantemente, sino de abrazar todas las facetas de la vida, incluidas las emociones negativas, como oportunidades para crecer y aprender. Esta perspectiva más equilibrada podría ser la clave para alcanzar la felicidad duradera que todos anhelamos.