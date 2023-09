La danza cósmica que presenta el cielo este mes de octubre puede poner patas arriba la Tierra y a todos los signos del zodiaco, según las predicciones para el mes de la astróloga Esperanza Gracia. Los pronósticos para el mes de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por las luces y las sombras de un mes en el que habrña dos eclipses, uno de Sol y otro de Luna.

Gracia explica que del 5 al 22 de octubre, Mercurio transitará por el signo de Libra y marca un momento fantástico para los signos de aire: Géminis, Libra y Acuario. "Si tienes un examen o una entrevista de trabajo, vas a arrasar", asegura.

Géminis

El cuarto menguante de la Luna en tu signo, el día 6, puede bajar tus energías y puede que tu vitalidad se resienta. Busca momentos de descanso y relax para recuperar las fuerzas. Quizá estés viviendo una situación complicada, pero van a venir cambios o alguna ilusión que te hará ver la vida con otros ojos. Sincérate contigo mismo y deja atrás lo que no va con tu personalidad. Si ha habido algún desencuentro en tu ámbito familiar, la Luna nueva del día 15 te ayudará a resolverlo. Ten claros tus objetivos porque, gracias a los buenos aspectos que te hace el planeta Marte todo el mes, tendrás el impulso que necesitas para hacer todo lo que te propongas. Si quieres algo, ponte en marcha ya; te sorprenderán los resultados...

Libra

Nuevos proyectos, emociones y personas te están esperando, y ahora que cuentas con la poderosa fuerza del planeta Marte en tu signo, no te va a temblar el pulso para hacer lo que sientes. Tú sabes que, cuando te pones, no hay quien te gane a fuerza de voluntad. Por eso, es el momento de lanzarte y cambiar aquellas cosas que frenan tus deseos. La Luna nueva, el día 15, te invita a pasar momentos a solas para que reflexiones y alejes de tu mente pensamientos negativos que te condicionan. Los días 16 y 17 la Luna creciendo en tu signo será una valiosa ayuda para salir a flote. Todo es posible si no te rindes. Y el día 23, Libra, das la bienvenida al otoño con el ingreso del Sol en tu signo. Ponte tus mejores galas porque vas a ser el rey o la reina del cosmos.

Acuario

Vas a estar positivo y optimista, y con ese talante disfrutarás de la vida y atraerás la suerte. Si deseas conseguir algo, ponte a ello porque el cosmos es tu aliado y tienes una magnífica oportunidad para llegar muy lejos. Buen momento para probar nuevas formas de ganar dinero y para gestionar tu economía con éxito. Destacarás por tu original personalidad y atraerás mucho. Gracias al influjo de la Luna nueva, que tendrá lugar el día 15, notarás que una corriente de energía renovadora te envuelve y potencia tu lado más innovador y original, pero vas a necesitar mucha diplomacia para no caer en el enfrentamiento y que tus relaciones no se resientan. Tómate las cosas con calma.

Venus, el planeta del amor, ingresa en el signo Virgo el día 9. Y los signos de tierra -Tauro, Virgo y Capricornio- "van a ser indiscutiblemente los más seductores".

Tauro

La Luna en tu signo, los días 3 y 4, te ayuda a zanjar un asunto que tienes pendiente. Permanece atento a los sobresaltos que puedan producirse porque el planeta Júpiter, que transita por tu signo, a partir del día 4 se pone retrógrado, y la suerte puede jugar contigo y darte la espalda cuando más la necesites. La energía de la Luna nueva, que tendrá lugar el día 15, va a ser tremendamente generosa contigo porque favorecerá tu suerte, especialmente en el amor y las relaciones con los hijos, si los tienes. Gracias a los buenos aspectos que va a hacerte Mercurio a partir del día 15, es el momento de activar tu vida social porque puedes hacer contactos y amistades que influyan positivamente en tu futuro.

Virgo

Felicidades. Mercurio retrógrado en tu signo hasta el día 15 puede hacer que te muestres demasiado crítico, y los malentendidos acechan. La luminosa energía del Sol, que se halla en tu signo hasta el día 23, te regala momentos muy felices. La Luna nueva, que tiene lugar en tu signo el día 15, va a traerte muchos éxitos. Valdrá la pena apostar por lo que quieres, aunque eso conlleve salir de la comodidad y la rutina. Con el planeta Mercurio directo en tu signo desde el día 15, estarás muy abierto y comunicativo, y conectarás de maravilla con la gente. La primera Luna llena del otoño, el día 29, trae ilusiones nuevas a tu vida. Es un momento fantástico para consolidar proyectos, afianzar una relación recién iniciada…

Capricornio

Tus emociones se están desbordando y pueden debilitar tu energía. Es el momento de poner límites para liberarte de tensiones que te impiden disfrutar de la vida. Es posible que notes que tus relaciones no son fluidas; no entres en discusiones y apártate de personas que te alteran profundamente. Apuesta por lo nuevo; la suerte puede estar donde menos te lo esperes. Los maravillosos aspectos que te hace Mercurio desde mediados de mes van a ayudarte a dar rienda suelta a tu creatividad. Buen momento para exámenes y entrevistas de trabajo. La Luna Nueva, el día 15, puede traerte cambios y novedades en el trabajo, que te alegrarán. Un viaje inesperado iluminará tu vida.

Luces y sombras

Este mes de octubre viene con luces y sombras, dos eclipses, uno de Sol, el día 14, y otro de Luna, el día 28. Su poderosa energía influye en todo el planeta y remueve el mundo interior de los humanos. Son unos momentos en los que debemos pararnos, no tener prisa por nada y dejar que todo alrededor se recomponga solito. Para esto, hay que ejercitar la paciencia, algo que no va mucho con los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, signos impacientes por naturaleza.

Aries

Soplan aires de cambio en tu vida y tú debes estar preparado para moverte, para tomar decisiones y vivir con intensidad todo lo que te suceda. Comienzas el mes de octubre con la protectora energía de la Luna en tu signo y vas a sentir la suerte muy cerca. No tendrás miedo a nada y actuarás con decisión, pero, al mismo tiempo, meditarás bien cada paso que vayas a dar. El planeta Venus muy bien aspectado puede traerte maravillosas sorpresas en el amor. Gozarás de un gran poder de seducción y crearás una atmósfera especial a tu alrededor. La Luna llena tiene lugar en tu signo y su energía potenciará tus recursos y tu talento para que brilles con luz propia, y te animará a ir más allá y a conquistar nuevas metas.

Leo

El planeta Venus, que estaba retrógrado en tu signo y complicaba tu mundo emocional, se pone directo el día 4, y notarás que todo cambia a mejor, especialmente el amor y los sentimientos, donde tus deseos más íntimos pueden verse cumplidos. Vienen aires nuevos a tu vida y gente diferente con la que emprender algo interesante. La Luna nueva puede traerte algún golpe de suerte en tu economía. Atraviesas un buen momento profesional, y van a contar contigo para proyectos importantes. Leo, este mes no vas a permitir que nadie más que tú lleve las riendas de tu vida. Por eso, aunque surjan contratiempos o problemas inesperados, no vas a dejar que nadie los resuelva por ti.

Sagitario

Octubre es un momento maravilloso para marcarte nuevos objetivos y lanzarte a por ellos sin importarte lo que piensen los demás. La Luna nueva va a aportar luz a tus dudas, a tus preocupaciones… Notarás que su poderosa energía te empuja al éxito y te ofrece días fabulosos para iniciar algún proyecto o destacar en lo que hagas, pero ten cuidado con las envidias que puedes despertar a tu alrededor y protégete llevando contigo un cuarzo blanco. Con el planeta Venus muy bien aspectado, tu poder de seducción va a estar por las nubes y tu vida sentimental se verá muy favorecida. De la mano de alguien que ya conoces puede llegar la solución a un tema que te inquieta.

La voz interior

Es una época de buscar momentos para estar con nosotros mismos, porque en ese silencio vamos a encontrar el refugio necesario para escuchar lo que quiere decirnos a gritos nuestra voz interior. Conviene estar tranquilos y serenos. En medio de toda esta agitación, el día 23 el ingreso del Sol en el signo de Escorpio va a transmitirnos una gran fuerza interior y sobre todo una gran capacidad de reinventarnos, algo de lo que se van a ver favorecidos los signos de agua, que son Cáncer, Escorpio y Piscis.

Puede que recibas el mes de octubre con el ánimo algo bajo, con poca energía…, y la clave para recuperar esa fuerza que te hará brillar pasará por atender tus propias exigencias antes que las de los demás. Este mes vas a estar muy protector con las personas que quieres y, si estabas distanciado de alguien, la Luna nueva favorece la comunicación, y es buen momento para acortar distancias, para llegar a acuerdos. Lo pasarás de maravilla compartiendo experiencias y emociones con los que quieres. Cáncer, este mes se presentarán situaciones que te harán ver que debes salir de tu zona de confort, aunque eso signifique que tengas que dejar atrás cierta seguridad. No dudes de que la ocasión que tanto estás esperando acabará por llegar.

Escorpio

Te sientes fuerte y seguro por rumbo que tu vida está tomando, y estás lleno de ideas y proyectos. Aprovecha para dar el salto y avanzar hacia donde te propones sin mirar atrás. Vas a mostrarte muy abierto y comunicativo, con ganas de relacionarte y hacer nuevos amigos. En el amor, estarás especialmente apasionado, y puedes dejarte llevar por alguna romántica ilusión… No permitas que nada te distraiga ni te haga bajar la guardia en un asunto de tu vida que te interesa mucho y te preocupa. La Luna llena va a aportarte fuerza, ilusión, confianza…, y te empuja a vivir todo lo que la vida te ofrezca, sin prejuicios ni condicionantes.

Piscis

Este mes todo es posible, sólo tienes que creértelo y ponerte en marcha. El cosmos te va a recompensar por tu esfuerzo y tu buena disposición, y te pone una alfombra roja hacia el éxito. Vas a estar más ingenioso y creativo que nunca, y te lanzarás a afrontar retos nuevos que en otro momento ni te plantearías. No obstante, Saturno, retrógrado en tu signo, hace que en todo momento seas consciente de las trabas que puedan aparecer en el camino y te impone mucha cordura a la hora de actuar. Es el momento de no bajar la guardia a la hora de luchar por tus sueños.