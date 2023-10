El ranking de los signos del horóscopo para esta semana del 7 al 13 de octubre, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, coloca en primera posición a Géminis seguido de Libra, Virgo, Sagitario, Aries, Tauro, Cáncer, Piscis, Acuario, Leo, Capricornio y cierra el círculo Escorpio. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por el ingreso de Venus, el planeta del amor, en los signos de tierra, que se convertirán en los más seductores del cosmos, principalmente Virgo. Durante toda la semana se notarán los efectos del eclipse de Sol que se avecina para el día 14 de octubre, y la Luna Nueva de esos días, según Gracia. Apunta que la poderosa energía de estos días para todos los signos del zodiaco marca un momento de cambios que debemos afrontar con cautela y reflexión.

Te vas a sentir poderoso y seguro, y por fin te inundarán la alegría y el optimismo después de tanto trajín y esfuerzo. El eclipse aparta de tu vida los inconvenientes que te alejan de tus sueños amorosos, pero sé muy cauto porque las envidias acechan. Vas a tener muy claro lo que quieres y podrás apuntar a ese objetivo con muchas posibilidades de éxito.

Muchas felicidades. Estás protegido por el cosmos y ningún nubarrón va a amenazar tu vida, así que atrévete a todo para no quedarte a medio camino de lo que de verdad puedes conseguir. Puedes recibir buenas noticias relacionadas con alguien que quieres. El eclipse de Sol en tu signo puede ponerte a prueba, pero vas a superar las dificultades y se abrirá un panorama esperanzador.

Venus, el planeta del amor, ingresa en tu signo el día 9 y vas a sentir una corriente de energía positiva que te hará destacar y disfrutar de la vida. Los días 10, 11 y 12 la Luna transita por tu signo y te regala momentos mágicos en los que pueden presentarse buenas oportunidades. Aunque el eclipse puede provocar bloqueos y retrasos, superarás cualquier obstáculo.

Estás protegido por los astros, y te vas a sentir fuerte y pletórico, con mil ideas y proyectos por cumplir. El eclipse afecta al ámbito de los amigos, y puede que alguno de ellos te decepcione o no actúe como esperabas, pero una alegría repentina te ayudará a pasar página y olvidar. Puedes conseguir un logro importante gracias a tus buenas relaciones.

Tu generosidad y capacidad de liderazgo te harán muy popular allí donde vayas, y lo que inicies ahora tendrá bases sólidas y te permitirá obtener los resultados esperados. Aunque el eclipse de Sol tiene lugar enfrente de tu signo y puede provocarte altibajos, no permitas que te paralice el temor a no hacer bien las cosas y cree en lo mucho que vales.

El planeta Venus bien aspectado, desde el día 9, te protege y dulcifica tu vida, ofreciéndote un momento maravilloso para el amor. Estarás más crítico y práctico que nunca, y puedes aspirar a grandes proyectos, pero no dejes cabos sueltos porque el eclipse afecta a tu trabajo y debes ser cauto con las decisiones que tomes para no verte perjudicado.

Puede que las cosas no te salgan a la primera, pero la Luna en tu signo, el día 7, te aporta una creatividad enorme, capaz de transformar todo lo que te rodea. Puedes tener encuentros fortuitos o coincidencias que favorezcan tus intereses. El eclipse puede poner a prueba tus relaciones familiares, y tendrás que actuar como mediador para suavizar las tensiones.

Puede haber complicaciones en tu vida, pero el planeta Saturno en tu signo te empuja a ser práctico y trabajar duro para que salgas del apuro con nota. Vas a recibir una energía muy regeneradora del eclipse y puedes cambiar algo de tu vida, pero no asumas riesgos y pisa sobre seguro. Cuando no sepas cómo actuar, haz caso a tu sexto sentido porque no te va a fallar.

La energía del eclipse puede entorpecer tus planes, y quizá no consigas tus objetivos en el tiempo que te habías marcado, pero si no te rindes pronto llegará lo que deseas. Necesitas un respiro y pensar un poco más en ti y en lo que tú quieres. Necesitas plantearte en serio cómo organizarte para mantener tu economía a flote y evitar sobresaltos.

Leo

Los días 8 y 9, la Luna menguante en tu signo te ayuda a liberarte de todo aquello que no te permite seguir la dirección que te has marcado. El eclipse puede dificultar la comunicación, por lo que debes ser cauto para no embarcarte en discusiones estériles. En el amor te van a exigir un mayor compromiso. Medita las decisiones que tomes y no te dejes llevar por impulso.

El eclipse puede nublar momentáneamente tu suerte, pero con tu tenacidad, vas a poder sortear los inconvenientes sin dejar de apostar por lo que deseas. Si no bajas la guardia ni dejas que nadie te desaliente, todo transcurrirá a tu favor. Podrás superar desacuerdos y enredos amorosos que te arrebatan la tranquilidad. Puede venir un dinero que no esperabas.

El eclipse remueve tus emociones y puedes sentirte confuso. Reflexiona con calma y mira en tu interior para encontrar las respuestas que buscas. El día 12 el planeta rojo, Marte, ingresa en tu signo y su arrolladora energía abre tus horizontes para que dejes atrás las inseguridades y te comas el mundo. Tendrás que hacer malabares con tu economía, pero te adaptarás.