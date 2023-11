Los acontecimientos astrológicos que van a tener lugar en el mes de noviembre despertarán la necesidad de conectar con nosotros mismos para poner en orden nuestro mundo interior y esto afecta todos los signos del zodiaco, según las predicciones para el mes de la astróloga Esperanza Gracia. Los pronósticos para el mes de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por el influjo de Venus, el planeta del amor, que el día 8 ingresa en el signo de Libra y nos empuja a vivir con amor y con esperanza.

Gracia explica que los signos que van a arrasar son los de aire: Géminis, Libra y Acuario. Están de suerte, porque el mes pasado también fue muy bueno para ellos. Este mes "van a ser los más seductores del cosmos", asegura.

Signos de Aire

Este mes, en muchas ocasiones, vas a ver la vida como una carrera de obstáculos en la que se te pide que des todo. Como recompensa a tu trabajo, la vida te tiene reservadas algunas sorpresas y lo que pensabas que no podría suceder quizá se haga realidad antes de despedir el año. El planeta Venus, muy bien aspectado desde el día 8, puede traerte maravillosas sorpresas en el amor y hasta puedes ver cumplido alguno de tus deseos más íntimos. Gozarás de un gran poder de seducción y crearás una atmósfera especial a tu alrededor. Géminis soplan vientos favorables para ti. Así que tú échate a la espalda los problemas y todas esas cosas. Y recuerda que solo eres dueño de tu destino. Así que, no obstante, en el terreno económico, eso sí, debes controlar un poquitín tus gastos, porque es que viene dinerito que se te puede ir de las manos. Pero nada más. Tienes unos días mágicos, el 27 y 28. La última luna llena del otoño tiene lugar en tu signo el día 27 y vas a brillar con luz propia, te animará a ir más allá y a conquistar nuevas metas. Para potenciar tu fuerza, en una noche de luna llena, deja cerca de una ventana un objeto que sea especial para ti: un anillo, una pulsera, un colgante o una moneda, para que se cargue de buena energía y se convierta en un poderoso amuleto. Luego póntelo y llévalo contigo.

Es posible que te estés planteando dar un giro a tu vida, y la energía del cuarto menguante de la Luna, que tiene lugar el día 5, va a ser un poderoso impulso para romper con situaciones que no suman nada a tu vida. Con el ingreso de Venus, el planeta del amor, en tu signo el día 8, llega ese momento maravilloso que estás esperando en el terreno amoroso. Entonces, pueden venir encuentros fascinantes y el destino te puede deparar sorpresas maravillosas en todos los campos, no solamente a nivel de pareja. Tienes como días mágicos el 9 y 10. Esos días, concierta una cita, porque vas a estar irresistible. Para atraer la buena suerte, coge unas ramitas de romero, átalas con una cinta y colócalas atadas en el salón o donde tú quieras. Te dará suerte.

Este mes vas a sentir que las energías astrales te impulsan a renovarte y a dar un aire nuevo a tu vida. Y tú, que eres una persona original, divertida, curiosa y no tienes miedo a nada, vas a buscar nuevas motivaciones, nuevos estímulos, y te van a venir de maravilla. Si algo te está alejando de la felicidad, a partir del día 8, con Venus muy bien aspectado, vas a poder equilibrar tus emociones y recuperar la armonía. Tienes por delante días maravillosos para enamorarte o avivar la relación que mantienes. La exitosa energía que te transmite la Luna Nueva del día 13 hará que cualquier asunto que te interese avance con ímpetu, pero no te confíes en exceso y vigila de cerca tus intereses. La última Luna Llena del otoño, que tiene lugar el día 27, te regala un final de mes feliz en el que tu vida discurrirá con facilidad. Tus días mágicos, 18, 19 y 23. Concierta una cita. Como ritual para atraer la suerte, ata una cinta o un hilo de color verde a una llave y ponla cerca de la puerta de entrada de tu casa, para que llegue la riqueza y el éxito a tu hogar.

Signos de Agua

Hasta el día 22, estamos en el tiempo del misterioso, imprevisible, magnético Escorpio, y se van a ver favorecidos los signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis.

Nuevos proyectos, nuevas experiencias te están esperando, Cáncer. Así que, gracias a esos buenos aspectos que te hace el planeta Marte hasta el día 24, es decir, prácticamente todo el mes, no te va a temblar el pulso de esto, nada, para hacer lo que realmente sientes, no lo que debes. La Luna no puede ser más favorable contigo en estos días, porque comienzas y despides noviembre con la Luna en tu signo, algo que te ayuda a despedirte de las tristezas, decepciones, desengaños…, y te empuja a hacer cambios para que tu vida funcione a las mil maravillas. Y esos son tus días mágicos, 1, 2, 3, 29 y 30. A pesar de que has vivido conflictos que han pasado factura a tu salud, afrontas el mes de noviembre con ganas de disfrutar y de emocionarte con todo y con todos. Te sentirás bien contigo mismo, y eso te abrirá muchas puertas. Cáncer, si ves que en ocasiones tu estado de ánimo no acompaña a todo lo que la vida te exige y necesitas recuperar fuerzas lo primero que debes hacer es pensar más en ti que en satisfacer las necesidades de los demás. Nuevos proyectos, nuevas experiencias te están esperando, y, gracias a los buenos aspectos que te hace el planeta Marte hasta el día 24, no te va a temblar el pulso para hacer lo que sientes. Si quieres atraer el amor a tu vida, coge varios palitos de canela, los atas con una cinta, y colocas las ramas ataditas debajo de la almohada de tu cama o dentro de la mesita de noche. Ya verás cómo el amor aparece en tu vida o, por lo menos, se hace más fuerte.

Felicidades. El Sol transitará por tu signo hasta el día 22, y flotará en el ambiente una tendencia optimista y positiva, y pueden presentarse situaciones distintas e innovadoras que te sitúen donde siempre has querido estar. Con el planeta Mercurio en tu signo hasta el día 10 y Marte hasta el día 24, no te faltarán energía e iniciativa para afrontar cualquier reto con una mente abierta y llena de ideas brillantes. Escorpio, gracias a la poderosa carga astral que vas a tener en tu signo este mes, vas a sentir que la diosa Fortuna te acompaña siempre que la necesites. La Luna Nueva, que tiene lugar el día 13 en tu signo, potencia tus habilidades e intuición para que pises terreno firme y no apuestes más allá de tus posibilidades reales. La regeneradora energía de la Luna Llena del día 27 puede traerte experiencias nuevas que rompan con la rutina.

Saturno, que ha estado retrógrado en tu signo desde el pasado 17 de junio, el día 4 se pone directo, y puede ponerte pruebas a las que te enfrentarás con tesón, espíritu de sacrificio y esfuerzo, como impone la energía de este planeta. Hasta el día 10, los buenos aspectos del planeta Mercurio activan tu inteligencia y te ofrecen un momento propicio para comunicarte más y mejor. No te guardes tus pensamientos sólo para ti, ya que servirán de gran ayuda a los que te rodean. El planeta Marte bien aspectado, hasta el día 24, te empuja a actuar y a hacer lo que te conviene de manera directa, sin aplazar decisiones que sabes que debes tomar. Tu hogar y tu familia es un sector muy favorecido por el último plenilunio del otoño, que tiene lugar el día 27, y puede traerte una noticia o acontecimiento que te haga feliz.

Cambio de signo

A partir del día 22, el signo que va a tomar el testigo para triunfar y nos va a enviar una energía súper positiva es el apasionado Sagitario.

Este mes el destino te va a pedir que te entregues al máximo, que lo des todo, que no te gane la partida el desánimo o la decepción, y tú vas a aceptar este gran reto porque intuyes que es mucho lo que vas a ganar. Ello supondrá también pararte a ver cuáles son tus miedos para enfrentarte a ellos con toda la determinación del mundo y así superarlos. Gracias a los buenos aspectos que te hace el impetuoso Marte desde el día 24, tienes asegurada una buena reserva de energía, que seguro te hará falta para afrontar los cambios que se avecinan y despedir el mes con la mejor de tus sonrisas. La última Luna Llena del otoño, que tiene lugar el día 27, armoniza tu vida familiar, y es un momento maravilloso para aclarar malentendidos y recuperar la complicidad. Aries, este mes vas a sentir que la vida se torna más fácil para ti y que las situaciones afortunadas se suceden una tras otra. ¡A disfrutar!

Leo

Aunque las dudas y la incertidumbre de qué pasará mañana pueden, a veces, despertar tus miedos, el Cuarto Menguante de la Luna, que tiene lugar el día 5 en tu signo, te aporta mucha serenidad para enfrentarte a todo lo que venga con la seguridad de que lo superarás con nota. En muchas ocasiones, puede que no tengas las ideas claras y corras el riesgo de tomar decisiones apresuradas. Lo más importante es que no te aísles y escuches a las personas que realmente te quieren. Ese magnetismo especial que vas a desprender este mes te abrirá muchas puertas, y un tema que te estaba quitando el sueño puede dar un giro inesperado y muy positivo. Estarás muy activo y fogoso en el terreno amoroso. Gracias a los buenos aspectos que te hace el planeta Mercurio este mes, destacarás por tu inteligencia y creatividad. Es un momento maravilloso para tomar decisiones, para llegar a acuerdos, para exámenes, entrevistas de trabajo…

La poderosa energía astral que hay en tu signo hará que estés radiante de optimismo para afrontar cualquier situación que se presente, aunque, a veces, ésta no sea nada cómoda de gestionar. El día 10, Mercurio ingresa en tu signo, fomentando los contactos y el diálogo, y otorgándote una chispeante personalidad con la que convencerás a los demás de lo que quieras. A partir del día 22, con el ingreso del Sol en tu signo, comienza tu periodo mágico en el que vas a estar protegido por el astro rey. El planeta Marte ingresa en tu signo el día 24, otorgándote un poderío extraordinario y el ímpetu que necesitas para superar obstáculos y afianzar objetivos. La armoniosa energía de la Luna Llena del día 27 te llena de luz y aporta un toque de gracia a tus relaciones.

Signos de Tierra

Puede que este mes sientas que la suerte es un poco juguetona contigo, ¿verdad? Porque Júpiter, el planeta de la suerte, que está en tu signo, está retrógrado y entonces juega contigo. Y tú tendrás que dar lo mejor de ti para que no se escapen todos aquellos sueños que persigues. Llevas tiempo sintiendo la necesidad de cambiar aspectos concretos de tu vida para hacerla más ligera, y este mes te vas a poner manos a la obra: te vas a liberar de prejuicios y convencionalismos, vas a evitar a toda costa los malos rollos, los reproches…, y te vas a centrar más en ti. Claro, tienes días mágicos, 25 y 26. La Luna Llena del día 27 puede traerte novedades en el trabajo y tu economía, que serán un aliciente para ti. Es el momento de no bajar la guardia a la hora de luchar por tus sueños. Tauro, antes de que termine el año, vas a ver cumplido un sueño que llevas mucho tiempo persiguiendo. Pero recuerda que para poder cumplir ese sueño debes huir de las personas que te roban la energía y rodearte sólo de las que te inspiran confianza, de esas personas que te ayudan a que aflore todo tu potencial. Concierta una cita. ¿Y quieres un ritual? Pues mira, en una cartulina o en un papel, dibuja un triángulo. Chin, chin. Y dentro de él, escribe tu nombre. Encima, pues colocas un vaso de cristal, pero transparente, eh, con agua, un poquito de azúcar y un poquito de canela. Lo dejas toda una noche y a la mañana siguiente, coges esa agua y te das en los pulsos, aquí, tú, donde tú quieras. Vas a sentir algo increíble y vas a traer la suerte. El resto del agua que hayas utilizado, lo tiras, que no pasa nada.

Este mes, todo es posible. Todo es posible. Solamente tienes que creértelo y ponerte en marcha. Tú vas a ver, Virgo, cómo el cosmos te recompensa. Por qué, pues por tu entrega, por tu tenacidad, por tu generosidad, es que lo tienes todo. Y te pone una alfombra roja que seguro te lleva a lo más alto. Si sientes que algo en tu vida ha llegado a su fin, la Luna en tu signo los días 6, 7 y 8 te ayuda a dejarlo atrás definitivamente, y ya nada ni nadie podrá eclipsar tus ganas de luchar por lo que realmente te hace feliz. La última luna llena del otoño, que tiene lugar el día 27, es muy favorable contigo y, bajo su influjo, vas a saber sacar partido hasta de las situaciones más adversas. ¿Y quieres un ritual? Pues te lo digo. Si es posible, con la luna creciente o la luna llena, y si no, cuando te dé la gana. Qué tienes que hacer. Colocas en un plato las monedas que haya en las cuantas habitaciones tiene tu casa, cinco, pues cinco monedas, tres, pues tres monedas. Las dejas toda la noche cubiertas con azúcar y a la mañana siguiente, reparte las monedas tintín por todas las habitaciones de la casa. Porque eso va a traer la fortuna, la suerte y la prosperidad.

Este mes vas a querer hacer las cosas a tu manera, sin esperar que nadie te respalde ni te dé el visto bueno. Capricornio, tú tienes claro que querer es poder. Por eso, aunque este mes surjan contratiempos, vas a superarlos gracias a tu fuerza de voluntad y a tu tenacidad. Hasta el día 8 vas a disfrutar de los buenos aspectos de Venus, el planeta del amor, y vibran a tu alrededor buenas energías, todo se mueve a tu favor y será difícil que fracases, especialmente en el ámbito sentimental. La luna menguante alcanzará la fase de luna nueva el día 13 y las energías planetarias hablan de cambios y de novedades que pueden llegar a tu vida. A mediados de mes, bajo el influjo de la luna nueva, puedes hacer nuevos amigos que serán como un soplo de aire fresco para ti. El plenilunio del día 27 te revitaliza, y vas a terminar el mes con mucha energía, pisando fuerte y dispuesto a comerte el mundo.