Escorpio disfrutará de un 2024 de éxitos gracias a su generosidad. Así lo sostienen los presagios de la astróloga Esperanza Gracia para 2024, un año marcado por el número 8, cifra que surge de la suma de los dígitos del año. Esto simboliza armonía cósmica, espíritu conciliador… Los pronósticos de Gracia, que pueden seguirse en su canal de YouTube, tienen en cuenta que este 2024 es "un año bisiesto en el que tenemos que activar al máximo nuestra fuerza de voluntad para sembrar ideas nuevas, proyectos nuevos, ilusiones nuevas…, que, tarde o temprano, florecerán."

De acuerdo con la astróloga española, "las energías cósmicas que se van a mover durante el año 2024 nos recuerdan que la felicidad que tanto ansiamos no es el destino final, sino un viaje continuo, un viaje en el que tenemos que buscar motivos para celebrar la vida". Ahonda en la numerología, destacando que "el 8 acostado -representado por dos serpientes entrelazadas- es el infinito, que representa el ciclo continuo entre el principio y el fin, el nacimiento y la muerte, y todo lo que no tiene límites, es decir, el infinito absoluto y el tiempo que no acaba".

Expone también que en 2024 habrá cuatro eclipses: dos lunares (el 25 de marzo y el 18 de septiembre) y dos solares (el 8 de abril y el 2 de octubre). Estos eclipses, asegura, afectan a todos los signos del zodíaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. "Su poderosa energía puede remover nuestras emociones y traer cambios radicales, empujándonos a seguir nuevos caminos y a explorar nuevas posibilidades en nuestra vida", comenta y emplaza a seguir sus predicciones mensuales y semanales.

Las predicciones para Escorpio

Este año va a aflorar esa generosidad que el Escorpio lleva dentro y la vida le devolverá con creces todas las cosas buenas que haga por los que le rodean. Escorpio se manejará con gran habilidad en el trato con los demás y puede hacer contactos que le favorezcan mucho, especialmente durante el mes de octubre, momento en el que el planeta Mercurio transitará por su signo y le brindará un periodo fabuloso para comunicarse, llegar acuerdos y destacar por su inteligencia y buenas ideas.

En invierno y comienzos del verano puede obtener triunfos profesionales y se pueden consolidar proyectos que estaban en el aire. Estará muy lúcido y creativo, con una férrea voluntad que le llevará a aportar tu granito de arena cada día para conseguir finalmente resultados sorprendentes y muy positivos.

En primavera y otoño va a recibir los buenos aspectos del guerrero planeta Marte, que sitúan en lo más alto las ambiciones de Escorpio y le animan a trabajar firme y a no escatimar esfuerzos. Se entregará con auténtica pasión a sus asuntos, con grandes deseos de luchar y muchas esperanzas en conseguir sus objetivos. Si se propone algo, será difícil que se le escape.

El tránsito del Sol por el signo de Escorpio del 22 de octubre al 21 de noviembre augura días muy afortunados. Muchos aspectos de la vida de Escorpio van a dejar de ser un lastre para convertirse en unas alas con las que se va a sentir capaz de todo, y será un buen momento para encontrar soluciones a lo que le preocupa y sonreír.

A comienzos de otoño, con el tránsito de Venus por Escorpio, la vida va a mostrar su mejor cara. Te mostrarás decidido a liberarte de tus miedos e indecisiones para llevar a cabo los cambios que te ayuden a dejar atrás lo que ya no sirve ni te deja ser feliz. La energía de este planeta te aporta armonía y te ayuda a relajarte y a disfrutar como nunca de las relaciones y del amor, invitándote a soltarte y a vivir tus romances con la pasión y la intensidad que tú necesitas.

El final de año será un buen momento para viajar, recibir noticias agradables y ver cómo tu economía resurge. Puedes tener una nueva ilusión con algo que comienza.

Fechas mágicas para Escorpio

En torno a la fecha de tu cumpleaños, cuando el Sol transite por tu signo, desbordarás optimismo y vitalidad, y todo lo que hagas estará tocado por la fortuna.

Los buenos aspectos que recibes del planeta del amor, Venus, del 11 de marzo al 5 de abril y del 17 de junio al 11 de julio, contribuirán a que estés contento, relajado y con ganas de disfrutar de la vida. Es tiempo de ser feliz y, si lo deseas, tendrás muchas oportunidades para encontrar el amor y tener la vida que has soñado.

Las claves

Este 2024 te trae nuevos caminos que darán un giro a tu vida, y tu poderosa intuición va a jugar un papel clave. Confía en ella porque te va a llevar a tomar decisiones acertadas que te harán feliz.