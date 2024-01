Libra tendrá un 2024 de buenos momentos y mucha suerte. Esto desvelan los presagios de la astróloga Esperanza Gracia para 2024, un año marcado por el número 8, cifra que surge de la suma de los dígitos del año. Esto simboliza armonía cósmica, espíritu conciliador… De acuerdo con la astróloga española, "las energías cósmicas que se van a mover durante el año 2024 nos recuerdan que la felicidad que tanto ansiamos no es el destino final, sino un viaje continuo, un viaje en el que tenemos que buscar motivos para celebrar la vida".

Ahonda en la numerología, destacando que "el 8 acostado -representado por dos serpientes entrelazadas- es el infinito, que representa el ciclo continuo entre el principio y el fin, el nacimiento y la muerte, y todo lo que no tiene límites, es decir, el infinito absoluto y el tiempo que no acaba". Los pronósticos de Gracia, que pueden seguirse en su canal de YouTube, tienen en cuenta que este 2024 es "un año bisiesto en el que tenemos que activar al máximo nuestra fuerza de voluntad para sembrar ideas nuevas, proyectos nuevos, ilusiones nuevas…, que, tarde o temprano, florecerán."

Resalta que en 2024 habrá cuatro eclipses: dos lunares (el 25 de marzo y el 18 de septiembre) y dos solares (el 8 de abril y el 2 de octubre). Estos eclipses, sostiene, afectan a todos los signos del zodíaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. "Su poderosa energía puede remover nuestras emociones y traer cambios radicales, empujándonos a seguir nuevos caminos y a explorar nuevas posibilidades en nuestra vida", comenta y emplaza a seguir sus predicciones mensuales y semanales.

Las predicciones para Libra

A lo largo de este año, las relaciones van a marcar muchos momentos importantes de la vida de Libra, tanto a nivel personal como profesional. En general, será un año propicio para desarrollar tus ambiciones y conseguir tus objetivos. Los buenos aspectos astrales que te hará el benefactor Júpiter, el planeta de la suerte, a partir del 25 de mayo atraerán la suerte a tu vida y las circunstancias se pondrán a tu favor. Te sentirás capaz de poner en marcha tus iniciativas y superarás las dificultades, consiguiendo grandes éxitos.

Dos eclipses tendrán lugar en tu signo: uno penumbral de Luna, el día 25 de marzo, y otro anular de Sol, el día 2 de octubre. En esos períodos, la energía astral que vas a recibir será tan transformadora que puede marcar el final o el inicio de una etapa, y pueden llegar a tu vida cambios y nuevos caminos y oportunidades que te sitúen donde siempre has querido estar.

Mercurio, el planeta que rige la mente y la comunicación, transitará por tu signo a comienzos del otoño y te hará muy buenos aspectos los meses de febrero y junio, marcando un buen momento para progresar en el trabajo, entablar relaciones con personas que pueden ayudarte y hacer viajes con resultados muy favorables para tus intereses. Vas a tener las ideas muy claras y serás capaz de darlo todo si algo te interesa de verdad.

Es posible que tengas algunos asuntos pendientes que pueden estar agobiándote. Aprovecha la arrolladora energía que te transmite Marte, muy bien aspectado del 13 de febrero al 22 de marzo y del 20 de julio al 4 de septiembre, para activar tu voluntad y tus energías, y pasar página definitivamente.

Si ya eres encantador de por sí, este año tu carisma aumentará. Llamarás poderosamente la atención por tu sensualidad y no te van a faltar las aventuras románticas, sobre todo si no tienes pareja estable. Necesitarás seducir y ser seducido, y no dudarás en desplegar tus mejores armas para conseguirlo. Los buenos aspectos que recibirás del planeta Venus al final de otoño y de primavera potencian ese carisma tan especial que tienes y vas a vivir momentos de gran intensidad en el amor.

Fechas mágicas para Libra

El tránsito del Sol por el signo de Libra, del 22 de septiembre al 22 de octubre, es un periodo fabuloso para hacer todo aquello que hasta el momento no te has atrevido. Te vas a sentir mucho más seguro de ti mismo, sin renunciar por ello a tu gran sensibilidad.

Del 29 de agosto al 23 de septiembre, el planeta Venus transitará por tu signo y favorecerá tu vida y en especial el amor, animándote a dejarte llevar por tus emociones para disfrutar de la vida con pasión.

Las claves

Este año puedes ver cómo se hacen realidad proyectos que antes te parecían impensables y que casi no te atrevías a imaginar. La única consigna que debes seguir es dejar que fluyan las cosas, sin impacientarte ni forzar las situaciones.