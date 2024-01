El ranking de los signos del horóscopo para esta semana del 13 al 19 de enero, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, coloca en primera posición a Capricornio seguido de Libra, Escorpio, Géminis, Piscis, Aries, Cáncer, Virgo, Sagitario, Acuario, Leo y cierra el círculo Tauro. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por el ingreso de Mercurio en el signo de Capricornio el día 14. Con ello, los signos de tierra -Tauro, Virgo, Capricornio- tienen la suerte de cara en exámenes y entrevistas de trabajo. El día 18, el Cuarto Creciente de la Luna en Aries nos llena de vitalidad y empuje, animándonos a buscar nuevos alicientes que nos permitan ver la vida con otros ojos en este comienzo del año 2024. ¡Feliz año nuevo!, que hasta San Antón Pascuas son.

Muchas felicidades. El Sol y los planetas Marte y Mercurio en tu signo hacen que te sientas fuerte y poderoso, y los éxitos llegarán con facilidad. Tu suerte se activa, y son días propicios para pasar a la acción y tomar decisiones clave que van a revolucionar tu vida. Sacúdete la timidez; te esperan momentos muy mágicos que debes disfrutar al máximo.

Tienes muchos motivos para lucir tu maravillosa sonrisa porque lo que te propongas estos días lo vas a tener a tu alcance. Solo tienes que dejar atrás tus dudas y perder el miedo a salirte del guion. Disfrutarás de una activa vida social y te resultará fácil llevarte bien con todos y hacer nuevos amigos que te ayudarán a olvidar y superar experiencias pasadas.

Tu creatividad está muy potenciada y tendrás ideas que van a mejorar tu vida. Vas a hacer los cambios que estás necesitando y sabrás ganarte el apoyo y poner de tu parte a gente muy diversa. Dedicar tiempo a los tuyos será la mejor manera de sentirte bien y en armonía. Fiestas y reuniones de tipo social pueden influir positivamente en tu trabajo. Atento a las oportunidades.

Los días 20 y 21 la Luna transita por tu signo y bajo su protección un asunto que estaba complicado se puede solucionar y casi te hará creer en los milagros. La suerte estará de tu parte y tus proyectos avanzarán por buen camino porque no vas a dar ninguna batalla por perdida. En el amor, las aventuras pasajeras te traerán problemas. Te interesa apostar por la estabilidad.

Con la Luna en tu signo los días 14 y 15, una situación que te preocupa se ilumina de repente y podrás ver con claridad lo que debes hacer y cómo te conviene actuar. Vas a tener momento de gran actividad, pero no admitas más responsabilidades o trabajo de los que puedes afrontar. La lealtad de alguien que quieres será un gran regalo para ti.

El Cuarto Creciente en tu signo, el día 18, es una inyección de energía que te ayuda a recuperar la confianza en ti y a lanzarte con ganas a por lo que quieres. Es un buen momento para buscar resultados prácticos y sencillos en el trabajo que favorezcan tus ingresos. Los buenos aspectos de Venus traen felicidad a tu vida y te ayudan a solucionar lo que te preocupa del amor.

Con la Luna en Cuarto Creciente estarás eufórico, entusiasmado y lleno de una energía muy positiva que favorecerá la relación con los que te rodean. Si tienes algún agobio, te vas a preocupar menos y no te será difícil superarlo. Sé prudente y previsor a la hora de hacer los cálculos de tu presupuesto, ya que puede haber algún gasto con el que no contabas.

Aislarte y encerrarte en ti mismo solo va a acrecentar tus miedos y nostalgias. Abre tu corazón y deja aflorar lo que sientes porque puedes vivir experiencias muy gratificantes que te ayuden a cambiar tu perspectiva. Destacarás en todo lo que hagas, pero debes dar rienda suelta al optimismo y alejarte de pensamientos negativos que te frenan y no te conducen a nada.

Puedes vivir situaciones que apaguen tus ilusiones, pero Venus en tu signo te transmite una energía alegre y positiva, y te va a dar muchos motivos para no rendirte. Días favorables para tomar iniciativas y poner en marcha proyectos que hagan que prosperes y que los demás se fijen en ti. Es el momento de replantearte algo que habías dejado aplazado hace tiempo.

Puedes verte envuelto en situaciones que te alteren, pero muy pronto el Sol ingresará en tu signo y vas a comenzar a notar que una corriente de energía positiva envuelve tu vida. Tus deseos están a punto de cumplirse y superarán con creces tus expectativas. No te resistas a la fuerza de tus sentimientos y da rienda suelta a tus emociones.

Leo

Esta semana puedes sentir un halo de tristeza e incomprensión, pero no vas a permitir que las presiones externas te fuercen a hacer lo que no quieres. Expresa lo que sientes para liberarte de toda esa carga emocional y aleja de tu mente preocupaciones inútiles que te impiden ser feliz. El Cuarto Creciente te ayuda a consolidar algo que has iniciado.

Estás un poco pesimista, pero tienes al benefactor Júpiter en tu signo, que puede hacer que se materialice todo lo que deseas, así que da la espalda a los pensamientos negativos y no te rindas. Huye de los enfrentamientos y mantente abierto al diálogo, pero sin renunciar a tus argumentos. La Luna en tu signo el día 19 puede concederte un deseo. Pídeselo.