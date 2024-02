Las retransmisiones de la Formula 1 han ganado seguidores en los últimos años gracias al fanatismo exacerbado que ha crecido en torno a las figuras de Carlos Sainz y Fernando Alonso. La fiebre por 'La 33', 'El Plan', 'El suflé', Aston Martin y Ferrari tienen un denominador común, las redes sociales y el trío formado por Antonio Lobato, Pedro Martínez de la Rosa y Toni Cuquerella, los encargados de dirigir las carreras de F1 en Dazn F1 y que, según las últimas informaciones, no van a continuar juntos.

Antonio Lobato es la voz de la Formula 1 por excelencia en España y ha estado ligada a este deporte desde su primera emisión en 2004. Ha contado los dos mundiales de Fernando Alonso, las primeras victorias de Carlos Sainz, el gran Premio de España en múltiples ocasiones y el nacimiento y la muerte del GP de Valencia. Lobato es la pieza más importante de todos los proyectos llevados a cabo por cadenas españolas y ha ido migrando en todas las televisiones que han tenido los derechos del automovilismo. Empezó en Telecinco, luego pasó al grupo Atresmedia (La Sexta y Antena 3); en 2018 desembarcó en Movistar+ para llevar las retransmisiones y, finalmente, en 2021 cogió las riendas de Dazn F1 para ser el narrador de la Formula 1. Hasta el año pasado tenía vigente un contrato en esta plataforma digital, y al acabar la temporada las dudas sobre su continuación empezaron a inundar las redes. Ahora, han salido a la luz nuevas informaciones que podrían cambiar estas emisiones por completo.

¿Qué hará Antonio Lobato en 2024?

Antonio Lobato acabó su contrato en Dazn con la última carrera en Abu Dhabi en noviembre de 2023. Desde entonces se especuló sobre cuál sería su futuro para 2024, y parece que ya se ha aclarado. Según una información publicada por El Confidencial, el Asturiano seguirá algunas temporadas más al frente del micrófono de la plataforma inglesa, aunque no se sabe de quién estará acompañado.

🚨 ¡¡ÚLTIMA HORA!! Antonio Lobato narrará la temporada 2024 de F1 en DAZN, según @ecd_



❌ Pedro y Toni habrían rechazado la oferta.



✅ Según el medio, Cristinini estaría en negociaciones. pic.twitter.com/YQO0060Mch — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) 31 de enero de 2024

El Confidencial Digital ha confirmado que, después de unas largas y duras negociaciones, Lobato y Dazn han llegado a un acuerdo para asegurar su continuidad como narrador de las carreras de F1 al menos para la próxima temporada. Este será el cuarto año para el periodista en esta cadena y con la renovación vendrán muchos cambios. Uno de los más importantes afectará directamente al equipo de retransmisiones.

¿Qué equipo tendrá Lobato en Dazn?

Todo hace indicar que Pedro Martínez de la Rosa y Toni Cuquerella no firmarán con Dazn en 2024. El expiloto y el ingeniero no logran entenderse con la plataforma, lo que podría suponer el fin de uno de los tríos más icónicos de las retransmisiones deportivas. Los fans han recibido esta noticia como un jarro de agua fría porque no confían en la dirección que está tomando Dazn. El Confidencial también asegura que están pensando en la streamer Cristinini (Cristina López Pérez), como una de las sustitutas en el equipo. Ella ha sido copresentadora del Grand Prix de RTVE y otros programas en HBO y UBeat.

Los aficionados a la F1 ya se han hecho notar en redes y critican duramente esta filtración. Muchos entienden que la calidad de las emisiones puede bajar, pero otros ven la oportunidad de abrir el formato a otros públicos. Cristinini tiene una larga experiencia al frente de retransmisiones de eSports y ha participado en The Gaming House. También presentó programas en Meristation y en Movistar eSports. Su actividad principal actualmente la cetra en sus emisiones de Twitch.

Lo que sí es oficial es la marcha de Víctor Abad como presentador de 'Código F1', el espacio dedicado al post de los Grandes Premios en Dazn. El valenciano quiere centrar su vida profesional en su canal personal de YouTube y Twitch para así desarrollar un medio nuevo en torno a la Formula 1, que le sirvió de puerta de entrada a DAZN como uno de los expertos en automovilismo.