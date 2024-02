El secreto mejor guardado de Google para enterarte de las últimas noticias: elige lo que ves

¿A quién no le gusta estar a al tanto de las últimas noticias que ocurren en España y en el mundo? ¿Quién no quiere tener de primera mano todo sobre lo que te gusta? ¿Quién no prefiere actualizar tus preferencias para que tu teléfono móvil te muestre el mejor contenido? Google tiene la solución a estas preguntas gracias a Discover, la herramienta que debes tener activada siempre.

Alphabet, la empresa matriz de Google, ofrece una cantidad infinita de servicios para tu teléfono, desde el software Android hasta aplicaciones como Gmail, Maps, Drive o Fotos. Todas ellas dan diferentes funcionalidades para tu teléfono móvil, sin embargo, Google es conocido por su buscador, el más utilizado actualmente por los usuarios. A través del navegador de esta compañía, se dan una gran cantidad de utilidades relacionadas con la información.

El gigante tecnológico siempre está al tanto de los gustos de sus clientes, y para ello utiliza las cookies, con el fin de recabar la información necesaria que le permita adaptar los contenidos a las preferencias de los usuarios. Aunque tiene mucha controversia, sirve para que este programa actualice día a día que muestre y qué no a los que lo tienen activo. Además, también puedes incluir temáticas o palabras clave para incluirlas en tu Discover.

'Discover' las últimas noticias

Google Discover es, en palabras de la propia compañía, una herramienta que "te permite recibir novedades sobre tus intereses, como tu equipo deportivo o tu sitio web de noticias favoritos, sin tener que buscarlas. Puedes elegir los tipos de noticias que quieres recibir en Discover en la aplicación de Google o al navegar por la Web con tu teléfono".

Puedes encontrar discover en dos lugares: el primero de ellos es en la página principal de Chrome, bajo de la barra de buscar te aparecerán las noticias; el segundo solo está disponible para dispositivos Android y lo encuentras deslizando hasta la primera pantalla de tu teléfono móvil. Para poder tenerlo disponible debes configurar tu teléfono móvil siguiendo los siguientes pasos.

Si lo tienes activado, podrás conocer las últimas noticias de diversas temáticas y siempre conocerás lo último que ocurre en el mundo. Estas se actualizan continuamente según lo que busques.

Haz lo siguiente para activar Discover: