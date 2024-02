Si tu sartén se ve así podrías tener problemas de salud

Las sartenes están revolucionando la manera en la que podemos cocinar en casa y no solo por su práctica a la hora de cocinar sino que también por su tecnología y estilos. Sus antiadherentes de última generación y sus diseños, facilitan cocinar de una manera más fácil y cómoda.

Pero un nuevo estudio ha revelado que las sartenes pueden ocultar algo muy peligroso, y es que sus rayados podrían ser muy tóxicos para nuestra salud. Los investigadores han podido descubrir que los rayones que se hacen en nuestras sartenes, desprenden compuestos químicos cuando se cocina en caliente que pueden poner nuestra salud en riesgo cada vez que nos hacemos nuestra comida.

El problema de esto viene de componentes perfluoroalquilados, que es un grupo de 1.000 sustancias químicas que son reducidas por sus propiedades que son resistentes al calor, impermeabilidad y repelencia de grasas, también son conocidos como ´químicos internos´. Después dentro de estos grupos, podemos encontrar dos compuestos: ácido perfluorooctanosulfónico y ácido perfluorooctanoico. Estos químicos resultan muy malos y tóxicos para la salud, ya que puede ser bastante contaminantes, si han llegado a sufrir algún daño o rozaduras.

Las sartenes nos podrían estar envenenando

El personaje público fullmusculo, nos comparte a través de su red social de Instagram un post en el que nos avisa que las sartenes nos están envenenando. Recomienda que todos los que tengamos sartenes con rayones, lo primero que tenemos que hacer es ir tirándolas, ya que pueden estar filtrando químicos estrogénicos en los alimentos que después cocinamos ahí, y estos químicos pueden acabar con nuestro organismo. Pero lo que muchos no saben, es que también podemos encontrar tóxicos y disruptores hormonales en el agua que bebemos, en los productos de cuidado personal y el maquillaje que usamos, o en la comida que comemos. Si no te estás moviendo, tu cuerpo no sudará por lo que será muy difícil eliminar estos químicos de tu cuerpo.