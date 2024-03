Aurah Ruíz a Rocío Madrid tras burlarse de su acento canario: "relájate..."

La primera expulsión de 'Supervivientes 2024' arrancaba fuerte con la primera despedida de la edición. Al poco de empezar el programa la lista de nominados comenzaba a hacer sus nuevos ajustes: Arantxa del Sol lograba librarse de la eliminación y Ángel Cristo Jr. y Lorena Morlote pasaban a la cuerda floja. El presentador, Jorge Javier Vázquez desvelaba finalmente el nombre de quién se quedaba fuera del concurso. Lorena Morlote pasaba a convertirse en la primera expulsada de esta edición de 'Supervivientes'. La expulsión ha afectado especialmente a la concursante canaria, Aurah Ruiz, tras conocer que su amiga tenía que abandonar el concurso. "Me quedo sin una amiga, sin la única que me apoya", comentaba.

El programa ha transcurrido con un nuevo enfrentamiento entre Aurah Ruíz y Rocío Madrid que continúan sin entenderse. La presentadora malagueña se burlaba de la actitud de Aurah al recriminarle que "vive constantemente en un culebrón latinoamericano de los 90". A esto Aurah le ha contestado con gran indignación: "mira cariño, soy canaria... Me encantan los latinoamericanos y como hablan. Relájate y ten un poco de educación".

El conflicto entre ambas concursantes se ha convertido en tendencia en la red social de X, donde muchos usuarios han mostrado su malestar ante las connotaciones racistas de la burla de la malagueña que sentenciaba su disputa con un "no tengo nada contra los canarios, anda que no me gusta a mí el mojo picón", exclamó.

El grupo de la canaria le nominó casi por unanimidad y el líder, Rubén Torres, añadió a Rocío Madrid. En el otro equipo, Ángel Cristo fue el nominado y el líder, Mario, añadió a la lista negra a Miri tras el conflicto con la concursante, Claudia. De este modo, los cuatro nominados de la semana son Ángel Cristo, Miri, Aurah Ruiz y Rocío Madrid.