Has fregado mal toda tu vida: así lo tienes que hacer para tener el suelo más limpio

Aunque no lo creas, has estado fregando mal toda tu vida, porque ni has utilizado la cantidad de agua adecuada, ni has empleado los productos adecuados para suelo. Los expertos en limpieza recomiendan hacerlo así para que todo te quede impecable.

Lo más importante de todo es no pasarse con la limpieza, porque si lo haces con asiduidad y sin control, puedes llegar a dañar el piso. También, es relevante tener una rutina normal de tareas del hogar, para que esté siempre en unas condiciones que te garanticen el bienestar en tu casa. Los consejos de los que más saben dicen que las zonas que más usas se tienen que higienizar más frente a las menos habituales de tu casa.

Friega así el suelo

Fregar bien no es ninguna tontería, porque un mal uso de la fregona puede destruir completamente el suelo. No es lo mismo limpiar un piso de madera, que de mármol que de azulejo, ya que cada uno requiere un cuidado especial dependiendo de las características del mismo. Esto contribuye también a una buena conservación para que puedas seguir usándolo durante muchos años.

El suelo acumula polvo y suciedad con rapidez, un problema que ocasiona rayones y daños permanentes si no se aborda adecuadamente. Antes de pasar el mocho para fregar, es esencial barrer o aspirar primero. Este paso previo es crucial para eliminar el polvo y la suciedad que con el tiempo pueden adherirse al suelo, dejándolo con una textura arenosa y afectando a su composición.

Uno de los errores más comunes que comete la gente cuando friega es usar demasiada agua. Si la fregona está muy empapada, existe el riesgo de esparcir los residuos en lugar de eliminarlos. Lo más importante de todo es que los pisos se sequen rápidamente para que esto no suceda. Por último, si aún están visiblemente mojados 10 minutos después, es probable que hayas usado demasiada agua, así que rebaja la cantidad la próxima vez que vayas a limpiar el suelo de tu casa.