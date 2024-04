¿Se te ha olvidado sacar un pañuelo del pantalón? Se acabaron los problemas con este truco

¿A quién no se le ha olvidado un pañuelo en el pantalón, lo ha metido a la lavadora y ha salido pegado en el tejido? Este es un problema muy común, y que se repite constantemente. Por eso, este consejo te ayudará a eliminar las partículas que se quedan en la ropa.

La primavera es época de alergias, lo que se traduce en que muchas personas no paran de gastar pañuelos para sonarse los mocos y ese papel no suele acabar en la papelera. Cuando no tenemos un contenedor cerca, nos guardamos los clínex en los bolsillos, para no tirarlos al suelo, y ya nos olvidamos de ellos. Ese pantalón o esa chaqueta acaban en la lavadora y es aquí donde llegan los sustos.

El truco de la aspirina

Con esta pastilla ya no tendrás más dolores de cabeza con la ropa / Pixabay

Acabas de abrir la puerta de la lavadora y te has encontrado la ropa llena de pañuelos, aquí es cuando empieza el caos por saber si se te ha estropeado algo, pero antes de sacar las prendas del tambor hay una solución, una aspirina.

Si combinas esta pastilla de aspirina con agua y sumerges tu ropa en esta solución, los restos de tejido se desprenderán al instante. Para una alternativa aún más veloz, añade cuatro pastillas directamente en la lavadora y utiliza el ciclo habitual para este tipo de prendas, así al finalizar el lavado, tus prendas estarán impecables.

Existe una alternativa que también te quitará los dolores de cabeza sin pastillas

Si la aspirina no te convence, prueba otra alternativa, meter la ropa en la secadora. Primero, vacía los bolsillos, luego sacude la pelusa y papel de tu ropa, para meterla en este aparato y déjalo que haga su trabajo.

Su filtro atrapa pelusa y polvo, eliminando residuos. Pero ten cuidado, no todas las prendas son aptas. Evita los vaqueros y telas delicadas, que pueden deteriorarse usando este método.