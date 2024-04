¡Te estás pasando! Los objetos de tu casa que no deberías limpiar tanto

Todos queremos tener la casa más limpia de todas, y para ello mantenemos una rutina de tareas del hogar constante. Sin embargo, no sabemos que pasar constantemente el paño o la fregona en algunos rincones de nuestra casa es malo para el mantenimiento y la conservación de los mismos.

Los expertos en limpieza recomiendan que el tiempo idóneo para hacer una limpieza de tu casa es hacerlo semanalmente, pero si hay lugares que por diversas circunstancias se ensucian constantemente, se deberán higienizar más a menudo. Por el otro lago, existen otros lugares, objetos o electrodomésticos que tenemos en nuestro hogar que, a pesar de que se manchen mucho, no es recomendable seguir un patrón cerrado de limpieza, y es mejor hacerlo únicamente cuando sea necesario.

Cuidado con limpiar mucho estas cosas

Hay algunas cosas que debemos tener muy en cuenta para saber qué se debe limpiar con más o menos asiduidad e insistencia. Estos parámetros vienen determinados por la composición del objeto, su entereza, si están conectados a la luz o su vida útil, entre otras cosas que nos tenemos que fijar. Por eso, hay cinco cosas fundamentales que no hay que limpiarlas mucho, pero si las usamos constantemente, lo mejor será buscar otras alternativas.

Ropa

Aunque no lo creas, la ropa no se ensucia tras ser usada una sola vez. Si bien, en ocasiones puede estar demasiado sucia para reutilizarla de inmediato, en general, es posible usar la ropa varias veces antes de necesitar lavarla. Exceptuando calcetines, prendas deportivas, ropa interior y cualquier otra que esté en contacto directo con la piel, no es necesario lavarla después de cada uso. De hecho, lavar mucho la ropa acorta su vida útil. Por tanto, aunque lavarla mucho pueda parecer higiénico, en realidad no beneficia a las prendas.

Esto se comprueba muy bien con los pantalones vaqueros, porque los propios fabricantes recomiendan usarlos muchas veces antes de meterlos a la lavadora. De esta manera, el tejido se adaptará a la pierna y sean más cómodos.

Edredones

Las personas que tienen edredones pesados en sus camas van a leer algo que será muy reconfortante: no es necesario lavarlos todas las semanas. En este caso, higienizarlos cuatro veces al año, una por estación, sería suficiente. Sin embargo, si permites que tus mascotas duerman contigo o pasas mucho tiempo en la cama, es recomendable lavar tus edredones o colchas con mayor frecuencia. Pero si no es tu situación, lavarlos una vez por temporada es adecuado.

Horno

No es necesario limpiar tu horno cada semana, porque el uso frecuente de la función de autolimpieza podría ser contraproducente. Al emplear esta función, se liberan vapores nocivos, como el monóxido de carbono, lo cual no es saludable para ti ni tu familia si se hace con regularidad. Además de los riesgos para la salud, limpiar el horno con demasiada asiduidad también lo dañaría. Siempre y cuando limpies los derrames de inmediato, bastará con limpiar el horno dos o tres veces al año. Esto te permitirá ahorrar mucho tiempo y evitar riesgos innecesarios.

Despensa

Es probable que estés limpiando tu despensa habitualmente, pero no es necesario. Aunque parece importante mantener los lugares donde se almacenan alimentos limpios, la despensa está mayormente ocupada por alimentos no perecederos. A diferencia de la nevera, los productos almacenados aquí no se echarán a perder rápidamente. Por tanto, mientras es necesario limpiar la nevera semanalmente, la despensa puede requerir limpieza solo unas dos o tres veces al año.

Platos

Cuando cargas platos en el lavavajillas, no es necesario hacer un prelavado, ya que solo basta con retirar los restos de comida más grandes. De hecho, limpiar los platos antes de colocarlos en el lavavajillas puede ser contraproducente. Tanto el lavavajillas como el detergente se centran en las partículas de comida en los platos, por tanto, si eliminas todos esos restos de comida antes de iniciar el proceso, el lavavajillas no funcionará de manera óptima y el detergente no será tan efectivo. Así que la próxima vez que cargues el lavavajillas, no los enjuagues, porque esto te ayudará a ahorrar dinero y tiempo.