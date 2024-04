Descubre cómo ahorrar agua y reducir tu factura mensual

Tomar una ducha rápida en lugar de un baño puede ahorrar hasta 3.500 litros de agua al mes, lo que representa un ahorro mensual de más de 4 euros, considerando que el precio medio de un metro cúbico de agua en Canarias es de 1,26 euros. Este ahorro no solo beneficia la economía doméstica, sino que también contribuye a un manejo sostenible del agua, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que incluyen garantizar una gestión sostenible del agua para 2030. Actualmente, 2,1 millones de personas carecen de acceso a agua potable en casa.

Importancia ecológica y social del agua

Preservación de ecosistemas : los ecosistemas, plantas y animales necesitan agua dulce para sobrevivir. La escasez de agua podría impactar significativamente la producción de alimentos, generando déficits.

Producción de alimentos: sectores como la agricultura y la ganadería dependen del agua para plantar, cultivar y cosechar campos, así como para la crianza de animales.

Eficiencia en procesos industriales y domésticos

El ahorro de agua en procesos industriales y domésticos contribuye a una mayor eficiencia, ya que la huella hídrica es un indicador ambiental que mide la cantidad de agua dulce utilizada para producir bienes y servicios. Además, verificar periódicamente si hay fugas en tuberías, grifos y duchas ayuda a evitar el desperdicio de agua y el aumento de costos.

Desafíos y soluciones específicas para Canarias

En Canarias, donde existe un problema secular de escasez de agua, debido al clima subtropical con pocas lluvias y a la ausencia de ríos, el problema del agua ha dejado de serlo desde finales del siglo XX. El desarrollo de tecnologías de desalación de agua de mar y su implantación en las Islas ha sido una solución significativa. Este enfoque no solo aborda la escasez, sino que también asegura que el agua sea sostenible y adecuada para el consumo y la producción local. Así, la tecnología de desalación ha permitido, además, el desarrollo turístico que constituye la principal fuente de ingresos en Canarias.

Aunque el campo canario sigue padeciendo sequía, la falta de agua no se vive ya en Canarias con el dramatismo que se aprecia en otras comunidades de España, como es el caso de Cataluña. No obstante, eso no significa que los canarios abandonen los hábitos de ahorro de agua que fueron característica común de una población donde el agua era un bien escaso que no estaba al alcance de todos ni todo el tiempo. Las islas están rodeadas de agua por todas partes, pero el agua potable sigue siendo un bien escaso y, sobre todo, costoso de producir. No hay que olvidar que la tecnología requiere energía para funcionar.

Ilustración de ahorro de agua en el hogar, con un padre y sus hijos, desarrollada con Inteligencia Artificial. / LP

¿Cómo reutilizar el agua de uso diario?

Recolección y uso de aguas grises y de lluvia

Recolección de agua fría de la ducha: mientras se espera que el agua se caliente, se puede recolectar el agua fría en un cubo. Esta agua es útil para regar plantas o lavar platos. Uso de aguas grises en el jardín: las aguas grises, provenientes de la lavadora o del baño, pueden utilizarse para regar el jardín, siempre y cuando no contengan productos químicos. Aprovechamiento del agua de la secadora: el agua de condensación de la secadora, que no contiene cal, es ideal para planchar o incluso puede usarse en las limpiaparabrisas del coche o para regar plantas. Recogida de agua de lluvia: almacenar agua de lluvia permite su uso posterior en tareas como fregar suelos o llenar la cisterna del inodoro. Reutilización del agua de cocción: El agua sobrante de cocer verduras o pasta se puede emplear para regar las plantas, aprovechando los nutrientes disueltos en ella. Platos bajo macetas: Colocar platos bajo las macetas para recoger el agua excedente permite reutilizarla en otras plantas o en la misma planta, dejando que las raíces beban del plato, optimizando así cada gota de agua.

Instalación de sistemas de reciclaje

Sistemas biológico-mecánicos : la instalación de sistemas de reciclaje en el hogar puede ahorrar hasta 90.000 litros de agua anuales. Estos sistemas reciclan el agua de higiene personal (lavabo, ducha, baño) para su uso en la lavadora, cisterna e irrigación.

Uso eficiente del agua en Canarias: la implementación de tecnologías de reciclaje de agua complementa el uso de la desalación. Es lo que se denomina completar el ciclo integral del agua, permitendo mediante la depuración de las guas negras maximizar el uso del agua en un contexto de escasez. Estas aguas son aptas para el uso agrícola, así como para el riego de jardines y el mantenimiento del césped de campos deportivos.

Instalación de dispositivos ahorradores

Para afrontar la escasez de agua en Canarias y promover el ahorro de agua en el hogar, es esencial considerar la instalación de dispositivos ahorradores. Estos dispositivos no solo complementan las soluciones de desalación, sino que también optimizan el consumo de agua en las actividades diarias.

Inodoros de alta eficiencia: instalar un inodoro de alta eficiencia puede ahorrar hasta 48.000 litros de agua por año. Aquí puedes ver más fórmulas de ahorrar agua en el hogar. Electrodomésticos eficientes: optar por lavadoras, lavavajillas y refrigeradores eficientes en el uso del agua. Grifos termostáticos: estos grifos regulan la temperatura y el flujo del agua, lo que permite ahorros significativos en agua y energía. Mecanismos para cisternas: incluir botones de doble descarga, descarga interrumpida y limitadores de llenado y descarga ayudan a controlar la cantidad de agua usada, reduciendo el consumo Limitadores y válvulas reguladoras de caudal: estos dispositivos reducen el flujo de agua en grifos y duchas, lo que resulta en un ahorro de agua y energía. Perlizadores para grifos: mezclan aire con agua, manteniendo la presión mientras reduce el flujo, lo cual es beneficio tanto para el ahorro de agua como de energía. Sistemas de recirculación de agua caliente: mantienen el agua a una temperatura deseada, reduciendo el desperdicio de agua mientras se espera que se caliente. Mecanismo de doble pulsador para la cisterna del inodoro: puede ayudar a ahorrar hasta un 51% de agua. Medición del caudal actual de grifos y duchas: es crucial medir el flujo antes de elegir un dispositivo de ahorro de agua. Dispositivos ahorradores para grifos y duchas: incluyen reductores de flujo y economizadores, que son analizados por OCU para garantizar su efectividad. Más información sobre reductores de caudal y dispositivos de ahorro de agua.

Estos dispositivos no solo son una respuesta a la necesidad de conservar agua en regiones con escasez, sino que también ofrecen una gestión más eficiente y sostenible del recurso vital en el hogar.

Ahorro del agua en el jardín

Agrupar plantas por necesidades hídricas: agrupar plantas con necesidades de riego similares optimiza el uso del agua, lo cual es especialmente valioso en regiones como Canarias donde la escasez de agua es un problema crónico. Aplicación de mantillo para retener la humedad: utilizar mantillo, como virutas de madera, paja o corteza, ayuda a retener la humedad del suelo y reducir la evaporación, disminuyendo la necesidad de riego frecuente. Riego en horas de menor evaporación: regar plantas temprano en la mañana o tarde en la noche minimiza la evaporación del agua. Sistemas de riego por goteo: implementar sistemas de riego por goteo en lugar de aspersores puede reducir el consumo de agua hasta en un 50%, una medida eficiente para zonas áridas. Uso de plantas autóctonas : Seleccionar plantas nativas adaptadas al clima local puede significar un menor requerimiento de agua, una estrategia ideal para Canarias. Sistemas de captación de agua de lluvia : Implementar sistemas para recolectar agua de lluvia para riego es una solución efectiva y sostenible, alineada con las tecnologías de desalación utilizadas en Canarias.

Ahorro del agua en la limpieza

Uso de escoba en lugar de manguera: limpiar superficies duras con una escoba en lugar de usar manguera ahorra significativamente agua. Boquillas de cierre automático para mangueras: si se necesita usar manguera, emplee boquillas que se cierran automáticamente cuando no se están usando evita el desperdicio. Lavado de coches en centros donde reciclen el agua: escoger lavaderos de coches que reciclan agua reduce el consumo de agua potable. Uso completo de electrodomésticos: usar lavavajillas y lavadoras solo con cargas completas para maximizar la eficiencia del agua utilizada. Evitar desechos en el inodoro: no arrojar basura en el inodoro ayuda a prevenir atascos y el uso innecesario de agua.

Educación y hábitos para un consumo consciente

Programas educativos y concienciación

Aqualogia de Agbar: este programa educativo digital gratuito está diseñado para alumnos de primaria, enseñándoles sobre los ciclos urbanos y naturales del agua de manera entretenida. Aqualogia ha alcanzado más de 8.500 estudiantes en los últimos tres años, con 2.300 participantes durante la pandemia. Investigación de la realidad del agua: los estudiantes exploran el acceso al agua en otros países, comprendiendo el valor del agua disponible, los riesgos del agua no tratada y el impacto humano en el ciclo del agua. Consumo y conservación del agua: a través de actividades didácticas, los estudiantes aprenden sobre las fuentes y el consumo de agua, y calculan el consumo personal de agua utilizando pautas proporcionadas. Análisis de la factura de agua: este ejercicio enseña a los estudiantes a analizar el consumo de agua del hogar mediante una factura ya calcular el consumo de agua por persona y día. Ciclo integral del agua: se cubren las etapas del ciclo del agua: Captura, Tratamiento, Distribución, Consumo, Alcantarillado, Depuración, Reutilización y Retorno, promoviendo la conciencia ambiental. Impacto del consumo de plástico: se conciencia sobre el desperdicio de plástico de las botellas de agua, discutiendo el impacto ambiental del plástico y fomentando el uso de contenedores reutilizables y alternativas ecológicas.

Acciones para la conservación del agua

Oxfam Intermón : Proporciona consejos prácticos para el consumo responsable de agua, incluyendo comportamientos simples y acciones para cambiar los hábitos diarios que contribuyen significativamente a la reducción del consumo de agua en casa, la oficina y durante las vacaciones.

Aplicaciones móviles y actividades infantiles : Se ofrecen aplicaciones útiles para ahorrar agua en el hogar y actividades para que los niños aprendan sobre el uso del agua desde una edad temprana.

Estas iniciativas educativas y prácticas están diseñadas para fomentar una cultura de sostenibilidad ambiental y un uso consciente del agua, especialmente en regiones como Canarias donde la escasez de agua es un desafío constante. Aquí puedes encontrar más información sobre acciones para conservar el agua.

Ilustración desarrollada con Inteligencia Artificial sobre el ahorro de agua en el hogar. Una familia hace uso del agua de maneras diferentes. / LP

Cuatro preguntas y respuestas básicas sobre el ahorro de agua

¿Cuáles son las cinco maneras fundamentales de ahorrar agua?

Para ahorrar agua, es importante tomar medidas como:

Arreglar inmediatamente cualquier fuga que encuentres en tu hogar, la vía pública o en el trabajo. Evitar dejar el agua corriendo mientras te lavas; en su lugar, use un tapón para llenar el lavabo. Cerrar la llave de agua mientras te cepillas los dientes, lo que puede resultar en un ahorro de hasta 40 litros de agua diarios para una familia de cinco. Instalar inodoros de bajo flujo o adapte los que ya tiene. Utilizar aireadores en sus grifos para reducir el consumo de agua.

¿Cómo puedo disminuir el costo de mi factura de agua?

Para pagar menos, considere lo siguiente:

Revise y mantenga sus electrodomésticos para asegurarse de que no haya fugas.

Instale inodoros de bajo consumo o modifique los existentes.

Coloque aireadores en los grifos.

Reduzca el tiempo de tus duchas.

Haga un uso eficiente de tu lavavajillas.

Asegúrese de que los sistemas de riego estén funcionando de manera óptima.

En general, intente usar menos agua.

¿Qué acciones puedo tomar para reducir mi recibo de agua?

Puede tomar varias acciones para reducir su recibo de agua, como:

Usar una papelera en el baño para no tirar desechos en el inodoro.

Arreglar cualquier fuga de agua tan pronto la detectes, ya sea en grifos o cisternas.

Instalar filtros aireadores en grifos y duchas, lo cual puede reducir el consumo de agua hasta en un 50%.

Recolectar y reutilizar el agua que dejas correr mientras esperas a que alcance la temperatura deseada.

¿De qué maneras puedo ahorrar en la factura del agua?

Para ahorrar en su factura del agua, puede: