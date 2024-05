Adiós al aceite: desvelan el secreto para hacer las papas fritas perfectas en la airfryer y con la mitad de grasa

Unas buenas papas fritas no tienen precio. Calentitas, crujientes por fuera y blandas por dentro. Quizás pienses que esta textura y sabor sólo se pueden conseguir cuando fríes las papas en una sartén con bastante aceite, pero puedes lograr unas iguales de buenas en tu airfryer. Sólo es cuestión de conocer el secreto para lograr las papas perfectas con la mitad de grasa.

Lo primero que hay que hacer para que las papas fritas queden perfectas es cortarlas en trozos similares. A continuación, se extienden en el cajetín de la freidora al aire, pero no hay que poner mucha cantidad, es decir, las papas no pueden quedar apelotonadas unas encima de las otras. No te olvides de condimentarlas con sal y un poco de aceite. Otro secreto consiste en utilizar aceite en spray.

¿Cómo freir papas en una airfryer?

Muchos de los aparatos que se comercializan en el mercado ya vienen con sus propias instrucciones o consejos sobre cómo cocinar los alimentos, pero una apuesta segura es poner las papas en la airfyer durante 10 minutos a 200 grados. Hay que estar pendientes del aparato, pues durante ese tiempo habrá que ir removiendo los tubérculos para que se cocinen de manera homogénea.

Pasados esos 10 minutos se baja la temperatura de la freidora de aire hasta 180 y se vuelven a cocinar las papas durante otros 10 minutos. En caso de que te gusten aún más crujietes, puedes volver a ponerlas otros 10 minutos a la misma temperatura. Cuando terminen de cocinarse estarán perfectas para degustarlas y tendrán la mitad de grasa.