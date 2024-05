Adiós a la grasa y la suciedad: aprende a limpiar tu cocina a fondo con estos trucos.

La limpieza regular de los muebles de cocina no solo mejora la estética de tu hogar, sino que también previene la acumulación de grasa y suciedad que pueden afectar la salud y al funcionamiento de tu cocina. Lo recomendable es limpiar la cocina tras cada uso y no dejar que la suciedad del día a día se vaya acumulando, pero ¿se limpian de la misma manera todas las cocinas? La respuesta es no. Todo dependerá de los materiales con los que estén fabricados tus muebles.

Para una limpieza diaria, lo más efectivo es utilizar un detergente suave y un paño húmedo. Este método es ideal para eliminar polvo y manchas frescas sin dañar las superficies.

No obstante, la limpieza a fondo se recomienda limpiar a fondo la cocina al menos una vez al mes. Esta limpieza profunda incluye electrodomésticos, muebles, pisos y paredes. Además, realiza una limpieza semanal básica ayuda a reducir la carga de la limpieza profunda.

¿Cómo limpiar los muebles de la cocina según su material?

No todos los muebles de cocina se limpian igual, esto dependerá de los que estén fabricados. Aquí te vamos a dejar unos consejos para que limpies de forma efectiva:

Madera: utiliza productos específicos para madera y evita el exceso de agua. Seca inmediatamente después de limpiar.

utiliza productos específicos para madera y evita el exceso de agua. Seca inmediatamente después de limpiar. Acero inoxidable: usa limpiadores no abrasivos y evita productos que puedan rayar la superficie. Seca con un paño para evitar manchas de agua.

usa limpiadores no abrasivos y evita productos que puedan rayar la superficie. Seca con un paño para evitar manchas de agua. Superficies laminadas: limpia con jabón neutro y agua tibia, evitando productos agresivos que puedan dañar el acabado. Lo mejor para limpiar estos muebles son los paños de celulosa y recuerda limpiar de arriba a abajo y de derecha a izquierda.

Limpiar a fondo la cocina

Para una limpieza profunda de la cocina, que se debe realizar una vez al mes, solo hay que seguir estos pasos:

Despeja las superficies: retira todos los objetos de encimeras y muebles. Limpieza de electrodomésticos: desconecta y limpia a fondo todos los electrodomésticos, tanto por dentro como por fuera. Limpieza de muebles: utiliza una mezcla de agua tibia, vinagre y detergente suave para limpiar todas las superficies. Limpieza de pisos: barre y friega el suelo con un limpiador adecuado para el material del suelo. Limpieza de paredes y azulejos: limpia las paredes y los azulejos con una solución de agua y vinagre. Reorganiza y desinfecta: vuelve a colocar los objetos en su lugar, desinfectando todo a medida que lo haces.

¿Y qué hago con las manchas de grasa? Para eliminar la grasa de la cocina, utiliza una mezcla de vinagre y agua tibia o bicarbonato de sodio y agua. Aplícalos sobre las manchas de grasa, deja actuar unos minutos y limpia con un paño húmedo. Los detergentes suaves también son efectivos.