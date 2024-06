Indignación entre los pasajeros de Ryanair: no aceptará tarjetas de embarque en el móvil en estos aeropuertos

Ryanair se ha convertido en la aerolínea preferida para millones de viajeros que suben a sus aviones para ir alguno de los destinos que ofrece. Pese a su gran éxito, siempre está envuelta en alguna polémica por las condiciones de servicio que ofrece.

Precios bajos, pero muchas polémicas

La compañía irlandesa tiene unos estándares muy estrictos en su protocolo de viaje, algo de los que siempre se quejan todos los pasajeros.

Ya sea porque no te dejan escoger el asiento que tú quieras, o porque te exigen pagar para llevar una maleta contigo, las personas que lo usan siempre se quejan de algún problema a bordo, y ahora le toca el turno a los pasajes de embarque en estos aeropuertos.

Cuidado con no llevar el billete del avión a mano

En pleno 2024, aún existen algunos aeropuertos en los que no puedes llevar tu tarjeta de embarque en tu teléfono móvil, y te exigen tenerla impresa. No hay ninguna explicación oficial para esto, pero está relacionado con la rapidez en el embarque que se da la tripulación para estar el menor tiempo posible en tierra.

Para evitar estas esperas, si estás en algún aeropuerto de Turquía y Marruecos, o en el aeródromo de Tirana, capital de Albania, recuerda llevar impreso tu billete, porque si no te quedarás en ese país y no podrás volver a casa. Los trabajadores de Ryanair tienen la orden estricta de no dejar montar a ningún pasajero que no cumpla esto.

A pesar de estos problemas, el check-in sí que se puede realizar online, como es habitual, pero el billete debe estar en papel.