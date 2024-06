Este es el motivo por el que el deporte favorece más al corazón de las mujeres

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en las mujeres en España. Sin embargo, diferentes estudios como, por ejemplo, Sex Differences in Association of Physical Activity with all cause and Cardiovascular Mortality, ponen de manifiesto que en estos casos practicar deporte en el caso de las mujeres genera una mayor reducción de mortalidad.

Hacer deporte es fundamental para mantener la salud en buen estado. Sobre todo para la salud cardiovascular. Independientemente del esfuerzo realizado, la reducción del riego de mortalidad debido al deporte es mucho mayor en las mujeres que en los hombres.

Los especialistas recomiendan hacer 30 minutos diarios de ejercicio aeróbico. / La Provincia

Según las investigaciones, las mujeres necesitan 140 minutos de ejercicio aeróbico para conseguir la reducción de mortalidad. En el caso de los hombres, es necesario el doble. Para lograr la reducción de este riesgo y alcanzar las mismas ventajas y beneficios necesitarían 300 minutos.

¿Por qué el deporte favorece más a las mujeres?

La realidad es que el 80% de los infartos y de los ictus se pueden prevenir. Sin embargo, existe una explicación para entender por qué las mujeres obtienen un mayor beneficio para la salud cardiovascular.

La razón es que la mayoría de hombres, que suelen practicar más deporte que las mujeres, cuentan con más masa muscular y corporal. Esto genera que necesiten más ejercicio para poner en marcha su cuerpo.

Las mujeres, por su parte, al contar con una mayor densidad de capilares en el sistema musculoesquelética, tienen unos resultados más rápidos.

Consecuencias del sedentarismo

Tener una vida sedentaria es uno de los principales factores de riesgo para la salud cardiovascular. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar cada semana ejercicios físicos aeróbicos.

Este tipo de actividades se deben realizar durante unos 200 o 300 minutos. De 75 a 150 minutos más se deben dedicar a aquellos ejercicios que presentan más intensidad.