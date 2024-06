¿Eres de los que aparca en los garajes sin vado? Esto es lo que te puede pasar

¿Eres de los que aprovecha los garajes sin vado para aparcar el coche? Aparcar el coche se ha convertido en una misión imposible. Por este motivo, muchos aprovechan cualquier huequito que encuentren para dejar el coche cinco minutitos e ir a hacer un recado. Estos huequitos incluyen las puertas de los garajes que carezcan de vado, pero ¿se puede aparcar en un garaje sin vado?, ¿es legal? , o ¿te pueden multar? La respuesta es simple: te pueden multar.

La maniobra de aparcamiento está regulada por el Reglamento General de Circulación. Cada vez que un conductor aparca su vehículo tiene que respetar una serie de normas, y estas son:

Aparcar en el sentido de la marcha. Esta es la norma básica. Facilita las maniobras de entrada y salida de otros vehículos y mejora la visibilidad.

Todos los conductores tienen estás normas más o menos claras. El problema surge cuando encontramos una puerta de garaje sin vado, ahí es cuando vienen las dudas y hasta las excusas del conductor, pues el propietario de dicho garaje puede llamar a la policía.

Aparcar en la puerta de un garaje sin vado: ¿está permitido?

No, no está permitido. Tanto si hay señal como si no hay señal de vado visible, no se puede aparcar en la puerta de un garaje. ¿Por qué? Aunque no haya señal de vado visible, aparcar en la puerta de un garaje sin vado está prohibido. Esta norma se basa en dos principios fundamentales:

Seguridad: Obstruir la entrada y salida de un garaje supone un riesgo para la seguridad de los peatones y vehículos que circulan por la zona. Un vehículo mal estacionado puede dificultar la maniobra de salida del vehículo del garaje, lo que podría provocar accidentes.

Obstruir la entrada y salida de un garaje supone un riesgo para la seguridad de los peatones y vehículos que circulan por la zona. Un vehículo mal estacionado puede dificultar la maniobra de salida del vehículo del garaje, lo que podría provocar accidentes. Fluidez del tráfico: Impedir el acceso a un garaje obstaculiza la fluidez del tráfico en la zona, especialmente en lugares con alta densidad de vehículos.

¿Me pueden multar por aparacar en la puerta de un garaje sin vado?

Las multas por aparcar en la puerta de un garaje sin vado pueden variar en función de la localidad, pero en general, es de 200 euros.