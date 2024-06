¡Adiós, táper! Señales que indican que es hora de tirarlo a la basura

Los táperes son aliados indispensables en la cocina. Nos permiten conservar alimentos de forma segura y práctica, facilitando la organización y el aprovechamiento de las sobras. Sin embargo, como cualquier otro producto, los táperes tienen una vida útil limitada y es importante saber cuándo deben reemplazarse para evitar riesgos para la salud. ¿Sabes cuándo es hora de deshacerte de ellos y evitar riesgos para tu salud?

¿Cuándo debes tirar tus táperes?

Hay una serie de señales inequívocas que te indicarán que tu táper ha pasado a mejor vida. Aquí tienes un listado con los signos de que debes deshacerte de tus táperes:

Manchas y olores persistentes. Si tu táper tiene manchas o un olor desagradable que no desaparece con el lavado, es hora de decir adiós. Estos son signos de que el plástico se ha degradado y puede albergar bacterias peligrosas para la salud.

Grietas y fisura.: Las grietas y fisuras en el táper permiten que entren bacterias y otros microorganismos que pueden contaminar tu comida. Deshazte de cualquier táper que presente este tipo de daños.

Tapa rota o mal ajustada. Una tapa rota o que no cierra bien no cumple su función de proteger la comida del aire y la contaminación. Cambia los táperes que tengan este problema.

Coloración amarillenta. Si tu táper se ha vuelto de color amarillo con el tiempo, es señal de que el plástico se ha degradado y puede liberar sustancias nocivas para la salud.

Antigüedad. Los táperes, como cualquier otro producto, tienen una vida útil limitada. Se recomienda cambiarlos cada 2-3 años, o antes si presentas alguno de los signos mencionados anteriormente.

¿Cómo elegir los mejores táperes para tu salud y el medio ambiente?

A la hora de elegir táperes, es importante tener en cuenta los siguientes factores:

Material

Existen distintos tipos de materiales con los que se elaboran los táperes. Estos son los más habituales:

Vidrio. Es el material más seguro, duradero e higiénico, pero también el más pesado y frágil.

Acero inoxidable. Una buena opción por su resistencia, facilidad de limpieza y capacidad de mantener la temperatura.

Silicona. Es un material flexible, resistente a las altas temperaturas y apto para el microondas, pero no tan duradero como el vidrio o el acero inoxidable.

Plástico libre de BPA. Es una opción más económica que los materiales anteriores, pero es importante asegurarse de que esté libre de BPA, una sustancia química que puede ser nociva para la salud.

Tamaño

Elige táperes del tamaño adecuado para tus necesidades. No querrás que tus táperes ocupen demasiado espacio en tu armario.

Cierre

Asegúrate de que los táperes tengan un cierre hermético para evitar que se derrame la comida y se pierdan los aromas y sabores.

Facilidad de limpieza

Elige táperes que sean fáciles de limpiar en el lavavajillas para ahorrar tiempo y esfuerzo.

Sostenibilidad

Opta por táperes fabricados con materiales reciclados o biodegradables para reducir tu impacto ambiental.

Consejos para mantener tus táperes en buen estado y alargar su vida útil

Ya sabes que los táperes no tienen una vida infinita, pero siempre hay algunos consejos que podemos seguir para mantenerlos en buen estado y alargar su vida. Si quieres conservar tus táperes durante más tiempo, recuerda lavarlos con agua y jabón después de cada uso. No uses los táperes en el microondas si no son aptos para ello y tampoco guardes la comida caliente en ellos, espera a que esté fría.

Guarda tus táperes en un lugar fresco y seco. Además, debes evitar amontonarlos unos encima de otros porque esto puede provocar que se agrieten antes de tiempo.